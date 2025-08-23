Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 23 August 2025: मूलांक 4 वाले लोभ प्रलोभन से बचेंगे, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 23 अगस्त 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 4 है. अंक 4 के लिए आज का दिन करियर व्यापार की तुलना में पारिवारिक मोर्चे पर अधिक प्रभावपूर्ण रहने वाला है. अधिकांश मामलों में उम्मीद से अच्छे परिणाम बने रहेंगे. समकक्ष प्रभावित रहेंगे. आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. सूझबूझ सामंजस्य से लक्ष्य साधेंगे. कामकाज में प्रतिभा प्रदर्शन और प्रभाव बना रहेगा. साथी सहकर्मी सहायक होंगे. सबको जोड़कर चलेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं. देशकाल परिस्थिति का मूल्यांकन तेजी से करते हैं. इनकी कार्यशैली अक्सर लोगों को अचंभित करती है. आज इन्हें व्यवस्थित दिनचर्या बनाए रखना है. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. करीबियों का सहयोग पाएंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक एवं वाणिज्यिक मामलों में फोकस बढ़ाएंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. लाभ प्रभाव बनाए रखेंगे. संसाधनों में रुचि बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार पर ध्यान देंगे. महत्वपूर्ण कार्य समय से पूरे करने की कोशिश होगी. नियंत्रित गति से आगे बढ़ें. उल्लेखनीय स्थिति बनी रहेगी. अनुशासन पर जोर बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. रिश्तों में समता सामंजस्यता रखेंगे. अपनों से सुखद संवाद बना रहेगा. चर्चा व्यवहार में स्पष्टता बनाए रहेंगे. वाणी में मिठास रहेगी. पारिवारिक संबंध संवरेंगे. मन का मामले पक्ष में रहेंगे. करीबी मददगार बने रहेंगे. मित्रगण सहायक होंगे. निजी विषयों में रुचि दिखाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- विश्वास बनाए रहेंगे. जिम्मेदारी से आगे बढ़ेंगे. सहकारिता का भाव रखेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. खानपान संवारेंगे. संसाधनों में वृद्धि होगी.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- ग्रे कलर

एलर्ट्स- सजगता व सूझबूझ दिखाएं. सात्विकता पर जोर दें. धूर्तों से दूर रहें.

