Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 23 August 2025: मूलांक 3 वालों का उद्योग व्यवसाय संवारेंगा, आत्मविश्वास से आगे बढे़गे

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.
नंबर 3- 23 अगस्त 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 4 है. अंक 3 के लिए आज का दिन साधारण प्रभाव का सूचक है. निजी मामलां में असहजता बनी रहेगी. लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा. परस्पर सहयोग की भावना रखें. करियर व्यापार संवारने पर ध्यान दें. रिश्तों पर बल बनाए रखेंगे. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. प्रियजनों से तालमेल बढ़ाएं. आर्थिक हित मध्यम बने रहेंगे. मित्रगण साथ निभाएंगे. जोखिमपूर्ण कार्यों से दूर रहें. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति समाज सम्मत कार्यों को करने में विश्वास रखते हैं. सभ्य शालीन और स्पष्ट वचन बोलने वाले होते हैं. आज इन्हें सजगता सहजता बनाए रखना है. सामंजस्यता पर जोर दें. सूझबूझ से कार्य साधें.
मनी मुद्रा- कार्य प्रदर्शन में लाभ और परिणाम औसत होगा. सहकर्मी मनोबल बनाकर रखेंगे. विभिन्न मामलों में धैर्य रखें. करियर कारोबार में सजग रहें. आर्थिक विषयों में लाभ साधारण रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. प्रतिस्पर्धा पर जोर दें. अनुकूल वातावरण बनाए रखने की कोशिश करें.
पर्सनल लाइफ- बंधुजनों का साथ बना रहेगा. प्रियजनोंं की खुशी का ध्यान रखेंगे. नीति नियम से संबंध निभाएंगे. दैनिक गतिविधियों में निरंतरता बढ़ाएं. भावनात्मक प्रयासों में जल्दबाजी न करें. रिश्तों में पहल से बचें. निजी संबंध सामान्य रहेंगे. प्रेम में सहजता रहेगी.
हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व साधारण बना रहेगा. परिवार सहयोगी होगा. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. खानपान आकर्षक बनेगा. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 8 9
फेवरेट कलर- पीतवर्ण
एलर्ट्स- बहस से बचें. भेंट में रुचि दिखाएं. विवाद न बढ़ाएं.