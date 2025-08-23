scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 23 August 2025: मूलांक 1 वालों की लाभ की स्थिति बेहतर बनी रहेगी, खानपान आकर्षक रहेगा

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 23 August 2025: सूझबूझ और साहस से आगे बढ़ते रहेंगे. सहज गतिविधियों से लाभ अर्जित करेंगे. आर्थिक अनुबंधों में निरंतरता बनाए रखेंगे. कामकाज में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे.

one horoscope
मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 23 अगस्त 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 4 है. अंक 1 के लिए आज का दिन अवसरों को उपलब्धियों में बदलने में सहयोगी है. सूझबूझ और साहस से आगे बढ़ते रहेंगे. सहज गतिविधियों से लाभ अर्जित करेंगे. आर्थिक अनुबंधों में निरंतरता बनाए रखेंगे. कामकाज में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. सफलता का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. धर्म परंपरा का पालन रखेंगे. सकारात्मक संकेतों को बल अनुशासन और आज्ञाकारिता रखेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्तियों को व्यापार से लेकर अध्यात्म तक हर क्षेत्र में उच्च स्थिति पहुंचने की महत्वाकांक्षा होती है. आज इन्हें सभी से संपर्क संवाद बढ़ाना है. वाणिज्यिक संबंधों का लाभ उठाएंगे. सक्रियता बढ़ाएं.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में प्रबंधन बेहतर बनाए रखेंगे. सहयोगियों पर भरोसा बढ़ाएंगे. अनुबंध पक्ष में बनेंगे. अड़चनों को दूर करेंगे. मित्रों का समर्थन रहेगा. साहस समन्वय बनाए 
रखेंगे. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधेंगे. रुटीन बेहतर बनाए रहेंगे. अवसर बने रहेंगे. कार्य व्यापार में लाभ बनेगा. आशंकाओं के शिकार न हों.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार के लोगों से संवाद बढ़ाएंगे. सबको जोड़ने की कोशिश होगी. रिश्तों में प्रभाव बना रहेगा. जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे. मित्र की सलाह पर अमल बढ़ाएंगे. वादा पूरा करेंगे. रिश्तों का सम्मान रखेंगे. प्रेम में समर्पण बढ़ाएंगे. स्नेह विश्वास से काम लेंगे. चर्चाओं में रुचि रहेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- धैर्यवान बने रहेंगे. सबका सम्मान रखेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. मित्र मददगार होंगे. परिजन बल बढ़ाएंगे. मनोबल ऊंचा होगा.
 
फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7  

फेवरेट कलर- वॉइलेट

एलर्ट्स- कमतर की अनदेखी न करें. ढिलाई से बचें. जोखिम न लें.

