Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 22 September 2025: मूलांक 6 वाले तालमेल बनाए रखेंगे, जानिए कैसा रहेगा दिन

नंबर 6

22 सितंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 6 के लिए अपेक्षाओं को बनाए रखने में सहयोगी है. व्यक्तित्व प्रभावशाली बना रहेगा. करियर कारोबार में लाभ बढ़त पर बना रहेगा. वित्तीय मामलों में जोखिम उठाएंगे. अपरिचितों से सहज रहेंगे. आत्मविश्वास के साथ बात रखेंगे. अन्य की सीख सलाह में नहीं आएंगे. परिवार में सुख सौख्य बना रहेगा. साझा सहयोग से कार्य करेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी होती हैं. लोग इनसे प्रभावित होते हैं. उत्सवों में प्रमुखता बनाए रखते हैं. आज इन्हें लक्ष्य पर पाने का प्रयास बढ़ाना है. फोकस रखेंगे. संवाद में धैर्य विवेक रखेंगे. परिवार में समय देंगे. तालमेल बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज में सफलता संवरेगी. पेशेवरों के इच्छित परिणाम बनेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. मित्र मददगार होंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़त पर बनी रहेगी. लिखापढ़ी और स्पष्टता बनाए रखेंगे. नए लोगों पर भरोसा करने से बचेंगे. सहजता से कार्य करेंगे. पेशेवर कार्यों में प्रभावी रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा. निजता पर जोर होगा. रिश्तों में सुधार का प्रयास बनाए रखेंगे. सहजता सरलता रखेंगे. मित्रगण मददगार रहेंगे. मन की बात कहने में संकोच रहेगा. उचित अवसर का इंतजार करेंगे. अपनों की भावना का ख्याल रखेंगे. परिचितों में प्रभाव बढ़ेगा.

हेल्थ ऐंड लिविंग- घरेलु विषयों पर बल होगा. वाणी व्यवहार में विनम्रता रखेंगे. अहंकार से बचेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जांच नियमित बनाए रखें. जीवनस्तर संवार पाएगा.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- क्रीम कलर

Advertisement

एलर्ट्स- दखल से बचें. भावावेश न आएं. स्थिति पर नियंत्रण रखें.



---- समाप्त ----