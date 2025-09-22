Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 22 September 2025: मूलांक 1 वालों की कार्यगति बेहतर रहेगी, उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा

नंबर 1

22 सितंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 4 है. अंक 1 के लिए आज का दिन कार्य व्यापार में नवीन संभावनाओं को बनाए रखने वाला है. पेशेवरता को बल मिलेगा. सक्रियता से सभी को प्रभावित करेंगे. कामकाज में तेजी रखेंगे. अधिकारों का लाभ उठाएंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. कार्य प्रबंधन संवारेंगे. स्वयं पर फोकस रहेगा. व्यक्तिगत विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति का नजरिया एकदम साफ और स्पष्टता लिए हुए होता है. इनको भलिभांति पता होता है कि क्या और कैसे करना है. आज इन्हें प्रतिस्पर्धा बनाए रखना है. तेजी बढ़ाने की कोशिश रखना है. जोखिम उठाएंगे. आधुनिक व्यवसाय से जुडे़ रहेंगे. प्रभावी प्रदर्शन करेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. पेशेवर स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. लंबित मामलों में गति आएगी. लेनदेन में धैर्य दिखाएंगे. प्रभावी बने रहेंगे. बहुमुखी प्रदर्शन बनाए रखेंगे. विविध प्रयासों का लाभ मिलेगा. चहुंओर अनुकूलन बना रहेगा. साथी सहयोगी बने रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक संबंधों में बड़प्पन बढ़ाएंगे. रिश्तों में सहजता बनाए रखें. परिजनों से सरलता बनी रहेगी. मित्र सहायक होंगे. मन की बात कहेंगे. निजी मामले संवरेंगे. मन के विषयों में आगे रहेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. रिश्तों में विनम्र रहेंगे. प्रेम भाव से आगे बढ़ेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- स्वास्थ्य में सुधार आएगा. करीबियों से सहजता बढ़ाएंगे. संसाधनों पर जोर बनाए रखेंगे. कार्यगति बेहतर रहेगी. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7

फेवरेट कलर- डीप पिंक

एलर्ट्स- आशंका से मुक्त रहें. विभिन्न गतिविधियां बढ़ाएं. वादविवाद में न पड़ें.



---- समाप्त ----