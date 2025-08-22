scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 22 August 2025: मूलांक 9 वालों के प्रेम संबंध बेहतर बने रहेंगे, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 22 August 2025: भावनात्मक नियंत्रण बना रहेगा. मित्र सहयोगी रहेंगे. अपनों संग समय बिताएंगे. प्रेम संबंध बेहतर बने रहेंगे. निजी मामलों में सुधार आएगा. भेंटवार्ता में सफलता पाएंगे. प्रभावशीलता बनाए रहेंगे.

नंबर 9
22 अगस्त 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 3 है. अंक 9 के लिए उद्योग व्यापार को गति देने वाला है. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. घर परिवार में समय देंगे. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. वाणिज्यिक मामलों में तेजी से काम लेंगे. सक्रियता बनाए रहेंगे. मेलजोल बढ़ाने में रुचि दिखाएंगे. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. नियमितता बनी रहेगी. योजनाएं आकार लेंगी. लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. अपनों पर भरोसा रखेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति को क्रोध से हर संभव बचना चाहिए. आज इन्हें तेजी बढ़ाना है. परिवार में सुख बढ़ा रहेगा. सभी को साथ लेकर चलेंगे. टीम भावना से आगे बढ़ेंगे. सहकारिता पर जोर रखेंगे. साहस बढ़ा रहेगा. 

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में लक्ष्यों को साधने में सफल रहेंगे. कार्यव्यवस्था संवारेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. आकस्मिकता पर नियंत्रण रखेंगे. कामकाज में शुभता सहजता रहेगी. लाभ एवं विस्तार पर जोर बढ़ाएंगे. बड़ों का सानिध्य रखेंगे. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. सौदे समझौते सकारात्मक बनेंगे. धैर्य से आगे बढ़ते रहेंगे. 

पर्सनल लाइफ- रिश्तों पर फोकस बना रहेगा. प्रियजनों से भेंट होगी. बड़ों का सम्मान रखेंगे. भावनात्मक नियंत्रण बना रहेगा. मित्र सहयोगी रहेंगे. अपनों संग समय बिताएंगे. प्रेम संबंध बेहतर बने रहेंगे. निजी मामलों में सुधार आएगा. भेंटवार्ता में सफलता पाएंगे. प्रभावशीलता बनाए रहेंगे. 

हेल्थ ऐंड लिविंग- वाणी व्यवहार संवार पाएगा. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. संबंधों में सहजता रहेगी. खानपान पर ध्यान देंगे. करीबी प्रसन्न होंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. 

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- मरून

एलर्ट्स- बड़बोलों व ठगों से दूर रहें. व्रत संकल्प रखें. सहनशील रहें. 

