Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 22 August 2025: मूलांक 7 वालों का रहन सहन संवरेगा, जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे

नंबर 7
22 अगस्त 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 7 के लिए उम्मीदों को जगाने वाला और अपेक्षित परिणाम बनाए रखने वाला है. पेशेवर कार्य में सकारात्मक रहेंगे. उूर्जावान बने रहेंगे. अनुभव व ज्ञान के संयोग से सफल होंगे. करियर कारोबार में सामंजस्य रखेंगे. विभिन्न विषय पक्ष में रहेंगे. अपनों से संबंध संवारेंगे. लेनदेन में स्पष्टता लाएंगे. सहज प्रदर्शन करते रहेंगे. कार्यक्षेत्र में टीम भावना पर बल देंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति औरों से सीखने में आगे होते हैं. विषयों को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं. आज इन्हें व्रत संकल्प बनाए रखना है. व्यवस्था को बल देंगे. सक्रियता बनी रहेगी. सबका ख्याल रखेंगे.
मनी मुद्रा- कामकाज में उम्दा प्रदर्शन और लाभ बना रहेगा. उद्योग व्यवसाय को बखूबी संवारेंगे. अनुकूलता बढ़त पर बनाए रहेंगे. आकस्मिक अवसर भुनाएंगे. विभिन्न मामलों में असर बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में सुधार होगा. पेशेवर आर्थिक मामलों में उम्मीद के अनुरूप रहेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढे़ंगे.
पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ाएंगे. रिश्तों सहज रहेंगे. घर में सक्रियता दिखाएंगे. संबंधों को बेहतर बनाए रखने में सफलता पाएंगे. मन के मामले संवरेंगे. सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. प्रियजनां से भेंट होगी. मन प्रसन्न बना रहेगा. अपनों से जरूरी बात कहेंगे.
हेल्थ ऐंड लिविंग- स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. अनुशासन बनाए रखेंगे. यात्रा की संभावना रहेगी. रहन सहन संवरेगा. संतुलित जोखिम उठाएंगे. शुभता का संचार रहेगा.
फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 6 7 9
फेवरेट कलर- लाल चंदन
एलर्ट्सरह- तर्कशील व संवेदनशील रहें. बहस न करें. उतावली से बचें.