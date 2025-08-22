Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 22 August 2025: मूलांक 5 वाले मन की बात स्पष्टता से कहेंगे, आज करें इस रंग का प्रयोग

नंबर 5

22 अगस्त 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 5 के लिए हर स्तर पर बेहतर प्रदर्शन में सहायक है. कार्य संवार पर बना रहेगा. करियर व्यापार में लाभ प्रतिशत ऊंचा होगा. साहस पराक्रम बल पाएगा. पद प्रतिष्ठा पर जोर रखेंगे. कामकाजी मामले पक्ष में बने रहेंगे. नकारात्मक चर्चाओं से दूर रहें. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्तियों में आंकलन एवं डाटा एनालिसिस की समझ बेहतर होती है. भेंटवार्ता करने में आगे रहते हैं. आज इन्हें उत्साह दिखाना है. मनोबल से काम लेना है. समता संतुलन बनाए रखेंगे. साख सहकारिता पर ध्यान देंगे. साझा प्रयास हितकर रहेंगे. मित्र संबंधों में ऊर्जा भरेंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक विषयों में लाभ और प्रभाव बनाए रखेंगे. समन्वय व सक्रियता से काम लेंगे. कार्यगति तेज रखेंगे. लोगों की बातों में नहीं आएंगे. सभी क्षेत्रों में उम्दा प्रदर्शन रहेगा. इच्छित सफलता की संभावना है. जिम्मेदार बने रहेंगे. पेशेवर संपर्क बनाकर आगे बढ़ेंगे. आर्थिक अवसरों पर जोर होगा.

पर्सनल लाइफ- मन की बात स्पष्टता से कहेंगे. समता भाव से रिश्तों को देखेंगे. करीबियों से सामंजस्य रखेंगे. करीबी प्रसन्न व सहयोगी रहेंगे. परिजनों के संग मनोरंजन पर जाएंगे. रिश्तों में बड़प्पन दिखाएंगे. विश्वास में वृद्धि होगी. सुखद सूचना मिलेगी. श्रेष्ठ जनों का सत्कार करेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. सबका साथ पाएंगे. कामकाजी अवसर बढ़ेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आज्ञा अनुपालन रखेंगे. मनोबल संवरेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 8

फेवरेट कलर- स्काई ब्लू

एलर्ट्स- झूठ एवं प्रलोभन में न आएं. परिश्रम व फोकस बढ़ाएं.



---- समाप्त ----