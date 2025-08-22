Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 22 August 2025: मूलांक 4 वाले लेनदेन में स्पष्टता रखें, ये है आपका शुभ अंक

नंबर 4

22 अगस्त 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 3 है. अंक 4 के लिए आज का दिन जीवन सुखद बनाए रखेगा. अपनों के साथ संपर्क संवाद को बेहतर बनाए रखेंगे. लाभ के अवसरों को भुनाएंगे. नई सोच के लोगों से भेंट मुलाकात संभव है. कार्यविस्तार व निवेश पर ध्यान देंगे. ठगों की बातों में नहीं आएं. व्यवस्थागत कार्यां पर ध्यान देंगे. भावनात्मक विषयों में सकारात्मक निर्णय लेंगे. करीबियों से भेंट होगी. मेलजोल के अवसर बनेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति तीव्रता से परिणाम बदलने वाले कार्यां में अधिक रुचि दिखाते हैं. आज इन्हें संतुलन और सामंजस्य रखना है. पेशेवर प्रयास सहज रहेंगे. मित्रगण मनोबल बढ़ाएंगे. सूझबूझ को बल मिलेगा.

मनी मुद्रा- आवश्यक कार्यां को लेकर उतावली न दिखाएं. उचित अवसर पर कदम बढ़ाएं. योजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाएं. सेवाक्षेत्र में सफल होंगे. वाणिज्यिक मामलों को गति मिलेगी. पेशेवरता में विश्वास बनाए रखेंगे. आर्थिक सक्रियता बनी रहेगी. सभी को प्रभावित करेंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखें.

पर्सनल लाइफ- घर में सुखपूर्वक सबको साथ लेकर चलेंगे. पारिवारिक लोगों को जोड़ने की कोशिश होगी. प्रियजन संग समय बिताएंगे. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. स्नेह को बल मिलेगा. संबंधों में सहज रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बने रहेंगे. मित्रों के साथ पाएंगे. जिद व लापरवाही से बचें. बड़ी सोच रखें.

हेल्थ ऐंड लिविंग- वाणी व्यवहार में शिष्टता रहेगी. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. अनुभव का लाभ लेंगे. भौतिक संसाधन बढ़ेंगे. स्वास्थ सुधार पर बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- ग्रे कलर

एलर्ट्स- बहकावे में न आएं. पूर्वाग्रह से बचें. स्वार्थ त्यागें.



