scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 22 August 2025: मूलांक 3 वाले जल्दबाजी न करें, जानिए आज क्या कहते हैं आपके सितारे

Numerology Number 3 Prediction, Aaj ka Mulank 3 22 August 2025: पद प्रतिष्ठा का फायदा होगा. करियर कारोबार में प्रभावशाली रहेंगे. सभी से तालमेल संवारेंगे. लाभ पर फोकस बनाए रहेंगे. प्रलोभन में आने से बचेंगे. तैयारी पर ध्यान देंगे. नियमितता निरंतरता रखेंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे.

Advertisement
X
three horoscope
three horoscope

नंबर 3
22 अगस्त 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 3 है. अंक 3 के लिए आज का दिन कामकाज में सहजता और संवार बढ़ाने वाला है. अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में सफल रहेंगे. जीत का प्रतिशत अपेक्षित रहेगा. आर्थिक अनुकूलत बनी रहेगी. लक्ष्य पाने में सहयोग बना रहेगा. निजी मामलों में असहज अनुभव कर सकते हैं. सुविधाओं में वृद्धि होगी. उचित प्रस्ताव पाएंगे. मान सम्मान बढ़ेगा. सहकर्मियों का साथ रहेगा. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति का जीवन सुव्यवस्थित और आदर्श होता है. लोगों को प्रेरित करने में मददगार होते हैं. नियमपालन में आगे होते हैं. आज इन्हें रुटीन व निरंतरता पर जोर बना रखना है. अनुकूलन बना रहेगा. 

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में अनुभव और कौशल से आगे बढ़ेंगे. नेतृत्व से तालमेल बना रहेगा. पद प्रतिष्ठा का फायदा होगा. करियर कारोबार में प्रभावशाली रहेंगे. सभी से तालमेल संवारेंगे. लाभ पर फोकस बनाए रहेंगे. प्रलोभन में आने से बचेंगे. तैयारी पर ध्यान देंगे. नियमितता निरंतरता रखेंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. 

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में सबसे जुड़कर चलेंगे. प्रेम व स्नेह का भाव रखेंगे. घर में अनुशासन बढ़ाएंगे. प्रियजनों की खुशी को बनाए रखेंगे. धैर्य धर्म दिखाएंगे. बात कहने में जल्दबाजी न करें. भेंटवार्ता के अवसर बनेंगे. बाहरियों के जल्द भरोसे में आने से बचेंगे. दबाव व बहकावे में नहीं आएंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 2 वाले उचित निर्णय लेने में आगे रहेंगे, भटकाव से बचें 
मूलांक 1 वालों का मनोबल बेहतर रहेगा, जानिए कैसा जाएगा आज आपका दिन  
आर्थिक गतिविधि ध्यान दें, संपर्क संवाद प्रभावी रहेगा 
कार्यविस्तार का जोर देंगे, लेनदेन से जुडे मामले अपेक्षानुरूप रहेंगे 
सफलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा, निरंतरता बनाए रखेंगे 

हेल्थ ऐंड लिविंग- निरतंरता व कर्मठता बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार में स्पष्टवादी बने रहेंगे. व्यक्त्तित्व अच्छा रहेगा. नियमों पर जोर रखेंगे. खानपान संवारेंगे. 

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 8 9

Advertisement

फेवरेट कलर- क्रीम कलर

एलर्ट्स- बड़प्पन दिखाएं. सजग रहें. भूलचूक न होने दें. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement