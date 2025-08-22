scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 22 August 2025: मूलांक 1 वालों का मनोबल बेहतर रहेगा, जानिए कैसा जाएगा आज आपका दिन

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 22 August 2025: सबका साथ समर्थन पाएंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. लक्ष्य प्राप्ति की अड़चनें कम होंगी. शासकीय कारोबार से जुड़े जन अधिक सफल होंगे. कामकाजी उत्साहित रहेंगे. पेशेवर प्रयासों में प्रभाव बढ़ाएंगे. साख बढ़ेगी.

one horoscope
नंबर 1
22 अगस्त 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 1 के लिए बेहतर परिणामों को बढ़ाने संवारने में सहयोगी है. कार्य व्यापार के अवसरों को भुनाने की कोशिश होगी. नवाचार के लिए प्रयास बना रखेंगे. संस्कार व परंपराओं में रुचि बनी रहेगी. लक्ष्यों को सहजता से साधेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. परिजन मददगार होंगे. जरूरी चर्चा संवाद आगे बढ़ा पाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ते रहेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्तियों में स्वयं को बेहतर दिखाने व बनाए रखने का भाव होता है. आज इन्हें साहस बनाए रखना है. नियमित व व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे. सक्रियता बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा और प्रबंधन बढ़त पर रहेगा. फोकस रखेंगे. 

मनी मुद्रा- लाभ के मौके अनुकूल रहेंगे. करियर एवं कार्यविस्तार पर ध्यान होगा. सबका साथ समर्थन पाएंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. लक्ष्य प्राप्ति की अड़चनें कम होंगी. शासकीय कारोबार से जुड़े जन अधिक सफल होंगे. कामकाजी उत्साहित रहेंगे. पेशेवर प्रयासों में प्रभाव बढ़ाएंगे. साख बढ़ेगी. 

पर्सनल लाइफ- प्रिय के साथ सुख से समय बिताएंगे. स्नेह संवाद बनाए रखेंगे. घर परिवार में सुंदर वातावरण रहेगा. गुरुजनो व वरिष्ठों से भेंट होगी. संबंधों का लाभ उठाएंगे. संपर्क संवाद में बेहतर रहेंगे. विश्वास बनाए रखेंगे. अपनों का सम्मान रखेंगे. अतिथियों का आदर करेंगे. 

हेल्थ ऐंड लिविंग- खानपान आकर्षक बना रहेगा. व्यक्तित्व संवारेंगे. स्वास्थ्य और मनोबल बेहतर रहेगा. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. स्पष्टता रखेंगे. 

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9    

फेवरेट कलर- वाइन रेड

एलर्ट्स- अन्य की गलतियां क्षमा करें. बड़ों की सीख का सम्मान रखें. 
 

