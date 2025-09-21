scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 21 September 2025: मूलांक 7 वाले बड़ों का आशीर्वाद पाएंगे, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 21 September 2025: वरिष्ठों और मित्रों का साथ समर्थन पाएंगे. करियर कारोबार में लाभ बढ़ेगा. सामंजस्यता और समन्वय बनाए रखेंगे. आर्थिक पक्ष पर ध्यान देंगे. वाणिज्यिक लेनदेन में सजगता बढ़ाएंगे.

seven horoscope
seven horoscope

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 21 सितंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 3 है. अंक 7 के लिए आज का दिन शुभ प्रभाव का है. घर में सुख सौख्य बढ़ेगा. वरिष्ठों और मित्रों का साथ समर्थन पाएंगे. करियर कारोबार में लाभ बढ़ेगा. सामंजस्यता और समन्वय बनाए रखेंगे. आर्थिक पक्ष पर ध्यान देंगे. वाणिज्यिक लेनदेन में सजगता बढ़ाएंगे. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे. प्रतिस्पर्धा व दिखावे से बचेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति की क्षमताओं का आंकलन कठिन होता है. दिखाई देने से कहीं अधिक गहराई बनाए रखते हैं. श्रेष्ठ प्लानर होते हैं. आज इन्हें मेलजोल बढ़ाने के अवसर बनेंगे. वाणिज्यिक मामलों पर ध्यान देंगे. उत्साह से आगे बढ़ेंगे.

मनी मुद्रा- महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णय लेने में सहज होंगे. विविध प्रयासों की गति बनाए रहेंगे. जिम्मेदारों का साथ समर्थन मिलेगा. कार्यव्यवसाय में सफलता बनी रहेगी. पेशेवर सामंजस्यता और साहचर्य रखेंगे. आर्थिक गतिविधियों में लाभ बढ़ाएंगे. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक पक्ष बलवान बना रहेगा. सभी से मधुर व्यवहार रखेंगे. अच्छे मनोभावों से सबको जीतेंगे. शुभकार्यों की रूपरेखा बनेगी. स्वजनों संग भ्रमण मनोरंजन के मौके बनेंगे. निजी विषयों में संतुलन रखेंगे. भावुकता से बचेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. रिश्तों में विनम्र रहेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी.

हेल्थ एंड लिविंग- बड़प्पन बनाए रखेंगे. जल्दबाजी में प्रतिक्रिया से बचें. स्पष्ट रहें. निजी मामलों में सजगता रखें. नियमित जांच पर जोर दें. संवेदनशीलता बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 6 7 9

फेवरेट कलर- रस्ट कलर

एलर्ट्स- बहस न करें. भावुकता में निर्णय न लें. रचनात्मकता बढ़ाएं.

