Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 21 September 2025: मूलांक 6 वाले नवाचार पर ध्यान देंगे, व्यवहार में विनम्रता रखेंगे

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.
नंबर 6- 21 सितंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 3 है. अंक 6 के लिए आज का दिन सामान्य से शुभ है. करियर कारोबार में सहजता बनी रहेगी. घरेलु मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. विभिन्न मोर्चों पर सजगता सहजता बनी रहेगी. अपनों की खुशी बढ़ाने की कोशिश होगी. पेशेवर प्रभावशाली प्रदर्शन रखेंगे. रुटीन संवारेंगे. लक्ष्य पाने की कोशिश होगी. व्यवस्था में नियमितता बनाए रहेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति साथी के मनोभावों को समझते हैं. अच्छे सहयोगी व मित्र होते हैं. इन्हें आज समकक्षों का सहयोग मिलेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. समन्वय रखेंगे. नवाचार पर ध्यान देंगे. लिखापढ़ी में बेहतर रहेंगे.
मनी मुद्रा- करियर कारोबार में सजगता बढ़ाएंगे. पेशेवर अपेक्षित स्थिति बनाए रहेंगे. करियर कारोबार में संतुलित व्यवहार रखेंगे. बड़ों व सहयोगियों का सम्मान करेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. रुटीन प्रस्ताव मिलेंगे. कार्यगत सहजता बढ़ाएंगे. कार्यव्यवस्था पर ध्यान देंगे.
पर्सनल लाइफ- भावनात्मक पक्ष संतुलित बना रहेगा. करीबी से भेंट के अवसर बनेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. सबका ख्याल रखेंगे. महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो सकती है. रिश्तों में मजबूती लाएंगे. मेलजोल से रहेंगे. प्रेम संबंध संवारेंगे. व्यवहार में विनम्रता रखेंगे. प्रिय संग सुखद पल बांटेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- निजी विषयों को महत्व देंगे. सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. सभी का सम्मान रखेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. संवेदनशील बने रहेंगे. स्वास्थ्य साधारण रहेगा.
फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 7 8 9
फेवरेट कलर- ब्राइट व्हाइट
एलर्ट्स- अहंकार एवं क्रोध त्यागें. तार्किकता पर बल रखें. बहस विवाद में न आएं.