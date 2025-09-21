Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 21 September 2025: मूलांक 5 वाले योग्यता से उचित जगह बनाएंगे, करें इस रंग का प्रयोग

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 21 सितंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 3 है. अंक 5 के लिए आज का दिन बड़ों के सहयोग से लक्ष्य भेद में सहयोगी है. आर्थिक वाणिज्यिक विषयों में रुचि बनाए रखेंगे. लाभ बेहतर बने रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. महत्व के विषयों पर ध्यान देंगे. नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. विविध कार्यों को गति देंगे. चहुंओर इच्छित फल पाएंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति वर्तमान में जीते हैं. आज की मेहनत का परिणाम तुरंत पाने में विश्वास रखते हैं. मेधावी व साहसी होते हैं. आज इन्हें समता और संतुलन बनाए रखना है. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. जानकारों वरिष्ठों का सानिध्य पाएंगे. धोखेबाजी से बचें.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में उत्तम परिणाम बनेंगे. मेहनत और योग्यता से उचित जगह बनाएंगे. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. प्रयासों में सफल होंगे. पद प्रतिष्ठा फोकस बनाए रखेंगे. सामंजस्यता और निरंतरता रखेंगे. कार्य स्थल पर अधिकाधिक समय देंगे. रुटीन बेहतर होगा. प्रबंधन प्रशासन का सहयोग पाएंगे.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों का साथ समर्थन मिलेगा. अपनों की सेवा एवं सहयोग का भाव रहेगा. प्रिय संग समय बिताएंगे. सुख सौख्य रहेगा. मित्रों का समर्थन पाएंगे. मन के मामले नियंत्रित रहेंगे. रिश्ते संवार पाएंगे. भ्रमण मनोरंजन संभव है. चर्चा संवाद के मौके बनेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- परिजनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. उत्साहित रहेंगे. सुख सौख्य और स्वास्थ्य संवरेगा. शैली आकर्षक रहेगी. निजता बढ़ेगी. मनोबल ऊंचा होगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8

फेवरेट कलर- अंजीर समान

एलर्ट्स- ठगों से दूर रहें. अतिउत्साह न दिखाएं. मतभेद मिटाएं. नियंत्रण बढ़ाएं.

