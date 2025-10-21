Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 21 October 2025: उन्नति की राह बनेगी, बहुमुखी लाभ संवारेंगे

नंबर 5

21 अक्टूबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 4 है.अंक 5 के लिए आज का दिन हर मामले को साधने और संवारने में सहयोगी है.कारोबारी गतिविधियां पक्ष में बनेंगी.कामकाजी संबंधों को निभाएंगे.व्यवस्था का पालन रखेंगे.कार्य व्यापार बढ़त पर रहेगा.कार्य व्यापार में सकारात्मकता बढ़ेगी.परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे.प्रियजनों का साथ समर्थन बनाए रखेंगे.बुध के अंक 5 के व्यक्ति तेज परिवर्तन वाले कार्यों को सहजता से करते हैं.अच्छे डाटा एनालिस्ट होते हैं.आज इन्हें योग्यता और कौशल से कार्य बनाने हैं.उम्मीद के अनुरूप सफलता मिलेगी.उम्मीदों के अनुरूप व्यवहार बना रहेगा. कामकाज की सक्रियता रखेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक उन्नति की राह बनेगी.बहुमुखी लाभ संवारेंगे.पेशेवर प्रयासों में सहजता रहेगी.संपर्क संवाद बढ़ाएंगे.संसाधनों में वृद्धि होगीं. साथीगणों का समर्थन बना रहेगा.कामकाज उम्मीद से अच्छा रहेगा.साहस पराक्रम बढ़ेगा.कार्य व्यापार के लक्ष्य साधेंगे. विविध् विषयों में तेजगति बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- सभी का साथ और विश्वास पाएंगे.स्मरणीय पल बिताएंगे.मन के मामलों में उत्साह सक्रियता बनाए रहेंगे.करीबियों का समर्थन रहेगा.प्रियजनों संग सुख बांटेंगे.कुल परंपराओं का पालन करेंगे.प्रियजनों का साथ रहेगा.भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- विविध गतिविधियों में रुचि बढ़ा़ाएंगे.सुविधाओं पर ध्यान देंगे.स्वास्थ्य संवारेंगे.व्यवस्था में भरोसा रहेगा.जीवनस्तर ऊंचा होगा.खानपान आकर्षक बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 8 9

फेवरेट कलर- मेहंदी कलर

एलर्ट्स- व्रत संकल्प बनाए रखें.तार्किकता अपनाएं.विवाद टालें.

---- समाप्त ----