scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 21 August 2025: कार्यविस्तार का जोर देंगे, लेनदेन से जुडे मामले अपेक्षानुरूप रहेंगे

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 21 August 2025: दैनिक संघर्ष का अधिक परवाह नहीं करते है. बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं. आज इन्हें उत्साह बनाए रखना है. नीति नियम का पालन करना है. संबंधियों का भरोसा जीतेंगे. प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. कारोबार में रुझान बढ़ेगा.

Advertisement
X
eight horoscope
eight horoscope

<p>नंबर 8</p>

<p>21 अगस्त 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 2 है. अंक 8 के लिए इच्छाओं को बनाए रखने वाला है. कामकाज में सहजता व नियमितता बनाए रखें. जीवन स्तर में संवार आएगा. आर्थिक मामलों में शुभता रखेंगे. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. लाभ प्रतिशत बेहतर बनाए रखेंगे. चहुंओर तेजी दिखाएंगे. सबको साथ बनाए रखेंगे. जीत का जज्बा बना रहेगा. शनि के अंक 8 के व्यक्ति का दृष्टिकोण बड़ा होता है. दैनिक संघर्ष का अधिक परवाह नहीं करते है. बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं. आज इन्हें उत्साह बनाए रखना है. नीति नियम का पालन करना है. संबंधियों का भरोसा जीतेंगे. प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. कारोबार में रुझान बढ़ेगा.</p>

<p>मनी मुद्रा- व्यावसायिक रुटीन संवारेंगे. पेशेवर मामलों में अनुकूलता रहेगी. उद्योग कार्यां को अपेक्षित गति देंगे. प्रभावशाली लोगों से भेंट मुलाकात होगी. लोकप्रियता बढ़त पर बनी रहेगी. कार्यविस्तार का जोर देंगे. लेनदेन से जुडे मामले अपेक्षानुरूप रहेंगे. अधिकारियों की बात ध्यान से सुनेंगे. लाभार्जन बढ़ाएंगे.</p>

सम्बंधित ख़बरें

सफलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा, निरंतरता बनाए रखेंगे 
लेनदेन में स्पष्ट रहेंगे, सफलता उत्साहित रखेगी 
ऊर्जा उत्साह को बल मिलेगा, कार्यगति बेहतर रखेंगे 
निजी संबंधों पर बल देंगे, कामकाजी विषयों में मिश्रित फल पाएंगे 
बड़ों का साथ समर्थन बनाए रखेंगे, जिम्मेदारियों को निभाएंगे 
Advertisement

<p>पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह के मामलों में उत्साह दिखाएंगे. प्रेम प्रसंग स्मरणीय बनेंगे. रिश्तों में मधुर व्यवहार रहेगा. आपसी संवाद सुधार पाएगा. सरप्राइज मिल सकती है. अतिथि का सत्कार करेंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी. सकारात्मकता रहेगी. स्वजनां संग भ्रमण पर जाएंगे. संबंधों को बेहतर बनाएंगे.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- अनुशासन रखेंगे. बड़ों की आज्ञा मानेंगे. व्यक्तित्व पर जोर रहेगा. सक्रियता बढ़ाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. खानपान संवारेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.</p>

<p>फेवरेट नंबर- &nbsp;2 3 5 6 8</p>

<p>फेवरेट कलर्स- पीला</p>

<p>एलर्ट्स- विनम्रता बनाए रखें. स्वार्थ संकीर्णता त्यागें. सहकारिता रखें.<br />
&nbsp;</p>

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement