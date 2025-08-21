Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 21 August 2025: लेनदेन में स्पष्ट रहेंगे, सफलता उत्साहित रखेगी

<p>नंबर 6</p>

<p>21 अगस्त 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 6 के लिए सहजता से आगे बढ़ने में सहायक है. घर परिवार के लोगों से बेहतर तालमेल बना रहेगा. चहुंओर उम्मीद के अनुरूप परिणाम बने रहेंगे. पेशेवर विषयों में तैयारी दिखाएंगे. रिश्तों में परस्पर प्रेम और सामंजस्यता रखेंगे. समकक्षों का सहयोग बना रहेगा. व्यक्तिगत रुटीन संवारेंगे. सबको साथ लेकर चलने की सोच रहेगी. सूझबूझ से काम लेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति उपलब्धियों को बढ़ाने और बेहतर कर दिखाने का प्रयास बनाए रखते हैं. आज इन्हें बड़ों से तालमेल बढ़ाना है. कार्यगति तेज बनाए रखेंगे. सहयोग की भावना बढ़ाएंगे. वातावरण में सुधार होगा.</p>

<p>मनी मुद्रा- कामकाजी व्यवस्था को मजबूती देंगे. उचित निर्णय लेंगे. महत्वपूर्ण विषयों में अनुभव एवं सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. नीति नियमों का सम्मान रखेंगे. प्रबंधन पर जोर रखेंगे. कामकाजी प्रयासों को बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्ट रहेंगे. सफलता उत्साहित रखेगी. आर्थिक मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम रखेंगे.</p>

Advertisement

<p>पर्सनल लाइफ- स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे. प्रिय को समय देने की कोशिश बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण भेंटवार्ता संभव है. भावनात्मकता बढ़ेगी. जीवन सुखद रहेगा. मित्रों का सहयोग पाएंगे. मन के संबंधों में विश्वास बना रहेगा. रिश्तों में सहजता व धैर्य दिखाएंगे. धैर्य व विनम्रता बनाए रखेंगे.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- भौतिक सुविधा व संसाधन बढ़ाएंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. मधुर व्यवहार रखेंगे. खानपान प्रभावी रहेगा. अतिथियों का आदर रखें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8 9 </p>

<p>फेवरेट कलर्स- क्रीम कलर</p>

<p>एलर्ट्स- व्यर्थ बहस से बचें. आवेश में न आएं. बड़ों की सुनें.<br />

</p>

---- समाप्त ----