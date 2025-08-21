Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 21 August 2025: निजी संबंधों पर बल देंगे, कामकाजी विषयों में मिश्रित फल पाएंगे

<p>नंबर 4</p>

<p>21 अगस्त 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 4 के लिए कामकाज अपेक्षाकृत अच्छा बनाए रखने वाला है. विविध क्षेत्रों में रुटीन प्रदर्शन बना रहेग. वाणिज्यिक कार्यां में धैर्य व सामंजस्यता बनाए रहेंगे. मित्रों का सहयोग रहेगा. स्वजनों की ध्यान से सुनें. बाहरी व्यक्ति पर जल्द भरोसा न करें. आर्थिक मामलों में उत्साह बनाए रहेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति सफलता की धुन में अक्सर अतिआत्मविश्वास के शिकार हो जाते हैं. इससे गलतियां बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है.आज इन्हें नियम व निरंतरता बनाए रखना है. निजी संबंधों पर बल देंगे. कामकाजी विषयों में मिश्रित फल पाएंगे. आशंकाओं से बचें. सबको जोड़कर आगे बढ़ेंगे.</p>

<p>मनी मुद्रा- कामकाज में अपेक्षित स्थिति बनी रहेगी. समकक्षों व सहयोगियों पर असर छोड़ने में सफल रहेंगे. पेशेवर उम्दा प्रदर्शन बनाए रहेंगे. रुटीन सफलता प्राप्त होंगी. लोग सहयोगी बने रहेंगे. कारोबार संवार पर रहेगा. आर्थिक प्रयास सहज रहेंगे. भ्रम भटकाव में न आएं. बड़प्पन की सोच रखें.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- रिश्तो में सजग रहेंगे. भेंटवार्ता पर जोर देंगे. मित्रता सुधार पाएगी. प्रियजन से भेंट संभव है. अपनों के लिए प्रयास बढ़ाएंगे. मन के मामले मिश्रित रहेंगे. व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे. स्वजनों के साथ समय बिताएंगे. सहजता समता बनाए रहें. संबंधों का सम्मान करें.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- अनावश्यक दखल से बचें. जल्दबाजी न दिखाएं. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. सूझबूझ रखें. गरिमा गोपनीयता बढ़ेगी. भरोसेमंद रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 2 4 6 7 </p>

<p>फेवरेट कलर्स- भूरा</p>

<p>एलर्ट्स- सतर्कता बनाए रखें. जल्दबाजी न करें. व्यवहार मधुर रखें.<br />

</p>

