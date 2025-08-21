Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 21 August 2025: बड़ों का साथ समर्थन बनाए रखेंगे, जिम्मेदारियों को निभाएंगे

<p>नंबर 3</p>

<p>21 अगस्त 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 3 के लिए हर क्षेत्र में उच्च स्थिति और शुभता बनाए रखने वाला है. घर परिवार में मांगलिक गतिविधियां बढ़ेंगी. सभी की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में प्रभावशाली रहेंगे. सहजता सरलता बनाए रखें. सभी क्षेत्रो में बेहतर बने रहेंगे. घर परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति नैतिकता और सामाजिकता दोनों पर जोर बनाए देते हैं. लोगों को दिशा देने में सहयोगी होते हैं. आज इन्हें कार्यगति बढ़ाना है. बड़ों का साथ समर्थन बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. कार्य व्यापार में बेहतर स्थिति बनी रहेगी.</p>

<p>मनी मुद्रा- पद प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य करेंगे. मान सम्मान बढ़त रहेगा. धनधान्य में संवार पाएंगे. आर्थिक लाभ अच्छा रहेगा. स्मार्टनेस बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियां निभाने में आगे रहेंगे. पेशेवर कार्य में गति पाएंगे. विविध मामले पक्ष में रहेंगे. वाणिज्यिक प्रयासों को बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्यां की रूपरेखा बनाएंगे.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- प्रेम पक्ष मजबूत बना रहेगा. परिवार में परस्पर आदर भाव बना रहेगा. सुख सौख्य रहेगा. रिश्तों को बल मिलेगा. समता सामंजस्य रखेंगे. मित्रों बंधुजनों से सुख साझा करेंगे. प्रियजनों के संग स्मरणीय पल बिताएंगे. छोटों के लिए सहजता बनाए रहेंगे.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- सीख सलाह बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर जोर होगा. सुख सौख्य बना रहेगा. कार्यव्यवस्था पर ध्यान दें. आत्मविश्वास से काम लें. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 9 </p>

<p>फेवरेट कलर्स- स्वर्णिम</p>

<p>एलर्ट्स- धूर्त से दूरी बनाए रखें. विनम्रता एवं सहनशीलता बढ़ाकर रखें. अहंकार से बचें.<br />

</p>

---- समाप्त ----