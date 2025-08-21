Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 21 August 2025: पेशेवरता पर जोर बढ़ाएंगे, रुटीन व सामंजस्यता पर बल देंगे

<p>नंबर 2<br />

21 अगस्त 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 2 के लिए भाग्योदय की संभावनाओं को बनाए रखने वाला है. सभी पर स्नेह और विश्वास बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में सक्रिय रहेंगे. स्वजनों संग सुखद पल बिताएंगे. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. रिश्तों में मिठास रहेगी. प्रेम में अनुकूलन बढ़ेगा. तेज गति से आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट हो सकती है. सूझबूझ से निर्णय लेंगे. सबसे बनाकर चलेंगे. व्यवहारिकता बल पाएगी. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति भावुक अधिक होते हैं. सर्वशक्तिमान के प्रति आस्थावान होते हैं. नैतिक न्याय में विश्वास रखते हैं. इन्हें आज मनोबल बढ़ाए रखना है. आर्थिक विषयों में मजबूती आएगी.</p>

<p>मनी मुद्रा- वाणिज्यिक विषयों में अप्रत्याशित लाभ संभव है. व्यवस्था व नियमों का सम्मान करेंगे. चहुंओर शुभता बनी रहेगी. पेशेवरता पर जोर बढ़ाएंगे. रुटीन व सामंजस्यता पर बल देंगे. कामकाजी अनुशासन अपनाएंगे. कार्यविस्तार की योजनाएं गति लेंगी. कारोबार में फोकस बढ़ाएंगे. जिम्मेदारों की सुनेंगे.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- चर्चा संवाद में बड़प्पन बनाए रखेंगे. घर में अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. रिश्तों का ख्याल रखेंगे. आयोजनों में शामिल होंगे. इच्छित सूचना संभव है. बंधुजनों से संबंध सुधरेंगे. मेलजोल में बेहतर होंगे. मित्रों का साथ रहेगा. अतिथि आगमन बना रहेगा. सभी का मान सम्मान रखेंगे.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. सूझबूझ से कार्य करेंगे. मनोबल व धैर्य से आगे बढ़ते रहेंगे. धर्मकार्य करेंगे. धैर्य व निरंतरता बढ़ाएंगे. मनोबल बना रहेगा.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 8 </p>

<p>फेवरेट कलर्स- ऑरेंज</p>

<p>एलर्ट्स- सहजता सजगता बनाए रहें. जल्दबाजी न करें. नियंत्रण बढ़ाएं.<br />

</p>

