Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 21 August 2025: सक्रियता बढ़ाएं. संवाद संपर्क पर जोर रखेंगे

<p>नंबर 1<br />

21 अगस्त 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 2 है. अंक 1 के लिए आज का दिन निजी जीवन में नए आयाम गढ़ने वाला है. अपनों से खुशबरी मिल सकती है. इच्छित उपलब्धियों से उत्साह बढ़ा रहेगा. समकक्षों सहकर्मियों का साथ पाएंगे. लक्ष्यों को आगे बढ़ाएंगे. करियर कारोबार पर फोकस बनाए रखेंगे. शुभ परिणामों से उत्साहित रहेंगे. जीवन आनंदमय रहेगा. सूर्य के अंक 1 वाले व्यक्ति में इच्छाशक्ति अच्छी होती है. एक बार ठान लेने पर सफल होने की भरसक कोशिश करते हैं. प्रतिस्पर्धा में आगे रहते हैं. सहज संतुलन बनाए रखते हैं. भावनाओं पर नियंत्रण रहता है. आज इन्हें तेजी से काम लेना है. सक्रियता बढ़ाएं. संवाद संपर्क पर जोर रखेंगे.</p>

<p>मनी मुद्रा- पेशेवर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. विभिन्न वाणिज्यिक कार्यां में सहजता बनाए रखेंगे. आर्थिक मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. प्रतिष्ठा प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. प्रतिभा का लाभ लेंगे. कामकाजी गतिविधि संवरेंगी. योग्य जनों का साथ विश्वास वाणिज्यिक विषयों में बेहतर कराएगा. लाभकारी अवसर बढ़ेंगे.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- मन के मामले आनंदमय बने रहेंगे. संबंधों में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. प्रियजनों का समर्थन पाएंगे. खुशियों का ख्याल रखेंगे. संकोच दूर होगा. जरूरी बात साझा करेंगे. उत्साहित बने रहेंगे. परिवार में आनंद रहेगा. खुशियां बढ़ाएंगे. मान सम्मान बनाए रखेंगे.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- वाणी व्यवहार में सुधार बना रहेगा. खानपान आकर्षक होगा. सुख सौख्य बना रहेगा. अतिथि का आदर सत्कार करेंगे. स्वास्थ्य पर जोर देंगे.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7</p>

<p>फेवरेट कलर्स- ऐप्पल रेड</p>

<p>एलर्ट्स- अफवाहों से बचें. अनजान पर भरोसा न करें. जांच पड़ताल बनाए रखें.</p>

---- समाप्त ----