Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 20 October 2025: अनुशासन अनुपालन बढ़ाएंगे, सहजता से आगे बढेंगे

नंबर 6

20 अक्टूबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 हैं. आज का दिन अंक 6 के लिए सहज शुभ है. निजी मामलों में समन्वय बनाए रखेंगे. आसपास के वातावरण में हितप्रद परिस्थितियां रहेंगी. प्रयासों को बेहतर बनाएंगे. रिश्तों में सहयोग समर्थन पाएंगे. चर्चाओं में सक्रियता बढ़ेगी. परिणामों से उत्साहित होंगे. आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. क्षमता प्रदर्शन में बेहतर रखेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति की निर्णय सूझबूझ अच्छी होती है. विविध प्रयासों से अपनी राह बनाते हैं. आज इन्हें बडप्पन बनाए रखना है. वरिष्ठों की बात ध्यान से सुनें. संस्कारों को बल मिलेगा. जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे. अनुशासन अनुपालन बढ़ाएंगे. सहजता से आगे बढेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज में लाभ एवं विस्तार पर फोकस रखेंगे. नवीन अनुबंधों में रुचि दिखाएंगे. अनुभव का लाभ मिलेगा. अपेक्षाओं को पूरा करेंगे. योजनाओं के पालन में आगे रहेंगे. प्रतिस्पर्धा रखेंगे. करियर व्यापार अच्छा रहेगा. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. पेशेवर पक्ष मजबूत रहेगा. परिस्थिति अनुरूप स्वयं को ढालेंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में सुख बना रहेगा. अन्य की भावनाओं का आदर करेंगे. वाणी व्यवहार से सभी प्रसन्न रहेंगे. साथीगण सहयोग बनाए रखेंगे. श्रेष्ठ जनों का आगमन होगा. सुख सौख्य बल पाएगा. प्रेम स्नेह के मामले सुखद रहेंगे. रिश्तों में मिठास रहेगीं.

हेल्थ एंड लिविंग- खनपान को बढ़ावा मिलेगा. स्वास्थ्य लाभ अच्छा रहेगा. साज संवार बढ़ाएंगे. भव्यता पर जोर रखेंगे. मनोबल ऊंचा होगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- सिल्वर

एलर्ट्स- सूझबूझ बनाए रखें. प्रलोभन में न आएं. क्रोध न करें.

