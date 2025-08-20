scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 20 August 2025: मूलांक 8 वालों का व्यवस्था में भरोसा रहेगा, न करें ये एक गलती

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 20 August 2025: वरिष्ठजन प्रसन्न बने रहेंगे. पेशेवरता पर जोर रखेंगे. सरलता सहजता से आगे बढ़ेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे.

<p><strong>मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8 &nbsp;या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.</strong></p>

<p>नंबर 8- 20 अगस्त 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 1 है. अंक 8 के लिए आज का दिन शुभफल देने वाला है. वरिष्ठजन प्रसन्न बने रहेंगे. पेशेवरता पर जोर रखेंगे. सरलता सहजता से आगे बढ़ेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. व्यवस्था में भरोसा रहेगा. मित्रों का समर्थन मिलेगा. सीख सलाह पर जोर रखेंगे. आस्था विश्वास बनाए रखेंगे. ठगों से सतर्क रहेंगे. आवश्यक कार्यों में ढिलाई से बचेंगे. लक्ष्य समय से पूरे करने की कोशिश होगी. शनि के अंक 8 के व्यक्ति को जीवन सभी कुछ मेहनत और संघर्ष से प्राप्त होता है. आज इन्हें करियर व्यापार में उच्चता के प्रयास बढ़ाना है. सूझबूझ कार्य करेंगे. संकोच हटेगा.</p>

<p>मनी मुद्रा- पद प्रतिष्ठा पर जोर बना रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. महत्वपूर्ण लक्ष्य साधेंगे. सुविधा संसाधन बल पाएंगे. स्मार्टनेस बढाएंगे. साथीगण सहायक होंगे. सामर्थ्य बल पाएगा. प्रबंधन व्यवस्था पर ध्यान देंगे. कारोबारी गतिविधियां बढ़ेंगी. पेशेवरों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. सकारात्मकता का लाभ लेंगे.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- व्यक्तिगत संबंधों का लाभ उठाएंगे. प्रियजनों की खुशी ख्याल रखेंगे. सभी प्रसन्न रहेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. मित्र सहयोगी बने रहेंगे. मन की बात कह पाएंगे. भावनात्मक&nbsp;<br />
पक्ष मजबूत होगा. मेलजोल बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता का हित में रहेगी. रिश्तेदारी संवार पाएागी.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- संबंधों में शुभता बढ़ेगी. परिवार में आनंद से रहेंगे. भव्यता और भरोसा बढ़ेंगे. नियम अनुपालन रखेंगे. व्यक्तिगत मामले सुधार पाएंगे. मनोबल बढ़ेगा.<br />
&nbsp;<br />
फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8</p>

<p>फेवरेट कलर- जमुनिया</p>

<p>एलर्ट्स- अनुशासन बढ़ाएं. रुटीन संवारें. जोखिम के मामलों में लापरवाह न रहें.</p>

