Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 20 August 2025: मूलांक 7 वाले सहज समर्थन पाएंगे, संपर्क संवाद संवारेंगे

<p>मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है. </p>

<p>नंबर 7- 20 अगस्त 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 7 के लिए मनोनुकूलन बनाए रखने में सहयोगी है. व्यक्तिगत संबंध बल पाएंगे. कामकाजी सफलता बढ़त पर बनी रहेगी. जिम्मेदारों का सानिध्य बनाए रखेंगे. आर्थिक लाभ बेहतर होगा. करियर कारोबार में शुभता बढ़ेगी. संपर्क संवाद संवारेंगे. संतुलन से आगे बढ़ेंगे. निजी जीवन में सुख सौख्य रहेगा. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. प्रभावपूर्ण बने रहेंगे. केतु के अंक 7 के विषय की सूक्ष्मता को समझने और उस पर अमल की समझ रखते हैं. विविध कलाओं के जानकार होते हैं. आज इन्हें सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है. सभी क्षेत्रों में प्रभाव बना रहेगा. वरिष्ठों और मित्रों का साथ मिलेगा.</p>

<p>मनी मुद्रा- वाणिज्यिक क्षेत्र में उचित जगह बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में साहस पराक्रम दिखाएंगे. अनुभव और सूझबूझ का लाभ लेंगे. व्यवसाय में रुचि बनी रहेगी. पेशेवर मित्रों और समकक्षों की मदद मिलेगी. श्रमशील रहेंगे. उत्साह सकारात्मकता बनाए रखेंगे. सहज समर्थन पाएंगे. व्यापार बढ़त पर रहेगा.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- परिवार में शुभता रहेगी. सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी. प्रेम पक्ष संवार पर बना रहेगा. निजी संबंधों में आकर्षण बढ़ेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. स्वजन प्रसन्न होंगे. सुखद समय बिताएंगे. बड़ों का सानिध्य बना रहेगा. रिश्तों में ऊर्जा रखेंगे. धैर्य व पराक्रम दिखाएंगे.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- भौतिक संसाधनों में वृद्धि होगी. निर्णय लेने में सहजता बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य संवार लेगा. मनोबल बढ़ेगा.<br />

<br />

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 7 9</p>

<p>फेवरेट कलर- कैट्स आई</p>

<p>एलर्ट्स- व्यवहार में मधुरता रखें. द्वेष से बचें. वचन बनाए रखें.</p>

