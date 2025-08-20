Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 20 August 2025: मूलांक 5 वाले करियर व्यापार में उपलब्धियां पाएंगे, व्यवहार पर नियंत्रण रखेंगे

<p><strong>मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.</strong></p>

<p>नंबर 5- 20 अगस्त 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 1 है. अंक 5 के आज का दिन उच्चाधिकारियों के साथ तालमेल बढ़ाने एवं लाभ संवारने में सहयोगी है. विविध प्रयासों से सफलता की राह बनाएंगे. करियर कारोबार में अवसरों का लाभ उठाएंगे. चर्चा में सजग रहेंगे. जल्दबाजी में नहीं आएंगे. परिस्थितियों का लाभ मिलेगा. पद प्रतिष्ठा बनाए रहेंगे. क्षमता प्रदर्शन बेहतर रखेंगे. सहजता से कार्य करते रहें. बुध के अंक 5 के व्यक्ति को बौद्धिक संघर्ष में परास्त करना कठिन होता है. ऐसे लोग कम पढ़े लिखे होकर भी अत्यंत चतुर होते हैं. आज इन्हे अतिउत्साह से बचना है. अव्यवस्था पर अंकुश रखना है. आलस्य न दिखाएं. लापरवाही में न आएं.</p>

<p>मनी मुद्रा- आर्थिक विषयों उछाल बनी रहेगी. विभिन्न सकारात्मक गतिविधियों को बल मिलेगा. करियर व्यापार में उपलब्धियां पाएंगे. लाभ प्रभाव में बेहतर बने रहेंगे. सजगता से काम लेंगे. साथियों पर भरोसा रखेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. पेशेवरता बनाए रहेंगे. समकक्षों का साथ पाएंगे. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा.</p>

Advertisement

<p>पर्सनल लाइफ- परिजनों से भेंट मुलाकात होगी. करीबियों की बात को ध्यान से सुनेंगे. आनंद के क्षण निर्मित होंगे. महत्वपूर्ण विषयों में रुचि रहेगी. परिवार के साथ सुख सौख्य साझा करेंगे. स्वजनों से भेंट होगी. संबंध संवार पर होंगे. मन की बात कहेंगे. रिश्तों में शुभता बनाए रखेंगे.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- व्यवहार पर नियंत्रण रखेंगे. शैली प्रभावी रहेगी. रहन सहन भव्य होगा. बड़प्पन से काम लेंगे. उत्साह मनोबल बढ़त पर रहेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 8 </p>

<p>फेवरेट कलर- हरा</p>

<p>एलर्ट्स- जोखिम न लें. अफवाह व भ्रम में न आएं. भय त्यागें.</p>

---- समाप्त ----