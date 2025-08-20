Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 20 August 2025: मूलांक 3 वालों को प्रस्तावों का समर्थन मिलेगा, प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे

<p><strong>मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.</strong></p>

<p>नंबर 3- 20 अगस्त 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 1 है. अंक 3 के लिए आज का दिन शुभता और अनुकूलन का संकेतक बना रहेगा. साझा प्रयास संवरेंगे. प्रतिभा मेहनत और सूझबूझ से अपेक्षित जगह बनाएंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. घर परिवार में सामंजस्य रहेगा. परिवार का समर्थन पाएंगे. विविध मामले गति लेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा. जीवन में सुख सौख्य बढ़ेगा. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति सभ्य संस्कारी और उच्च मनोबल बनाए रखने वाले होते हैं. अनुशासित जीवन जीते हैं. आज इन्हें कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ाना हे. उद्देश्य और लक्ष्य स्पष्ट बनाए रखना है. साहस और उत्साह से उच्च प्रदर्शन बनाए रखना है. सबका सहयोग रहेगा.</p>

<p>मनी मुद्रा- कामकाज में शुभता का संचार रहेगा. लाभ प्रतिशत उम्मीद के अनुरूप रहेगा. पेशेवरों के सहयोग से परिस्थितियां पक्ष में बनेंगी. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. करियर कारोबार की योजनाएं गति लेंगी. विविध मोर्चां पर सक्रिय रहेंगे. भटकाव से बचेंगे. लेनदेन में सजग रहेंगे.</p>

Advertisement

<p>पर्सनल लाइफ- व्यक्तिगत संबंधों में सुधार बना रहेगा. अवसरों का लाभ उठाएंगे. मित्रों का समर्थन पाएंगे. अनुकूलता बनाए रखेंगे. आस्था विश्वास बढ़ेंगे. चर्चा संवाद को महत्व देंगे. रिश्तों में मिठास रखेंगे. सभी से सहजता बनी रहेगी. प्रेम में पहल का भाव रहेगा. सामंजस्य बढ़ेगा.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- सभी प्रसन्न रहेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. सुखद परिणाम बनेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व संवार पर रहेगा. बड़ा सोचेंगे.<br />

<br />

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 8 9</p>

<p>फेवरेट कलर्स- आंवला समान</p>

<p>एलर्ट्स- जिम्मेदार बने रहें. सरलता अपनाएं. भावुकता से बचें. अहंकार छोड़ें.</p>

---- समाप्त ----