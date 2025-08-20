Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 20 August 2025: मूलांक 2 वालों के सकारात्मक परिणाम बनेंगे, धर्म धैर्य से काम लेंगे

<p><strong>मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.</strong></p>

<p>नंबर 2- 20 अगस्त 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 1 है. अंक 2 के लिए आज का दिन सुखमय जीवन जीने में सहयोगी है. अधिकांश मामलों में पर उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. करीबियों में परस्पर विश्वास बढ़ेगा. भावनात्मक संवाद व वार्ता में रुचि बनाए रहेंगे. सकारात्मक परिणाम बनेंगे. पेशेवरों से भेंट के अवसर रहेंगे. करीबियों का समर्थन पाएंगे. तेजी से आगे आने का प्रयास रहेगा. विभिन्न मामलों में संवार पाएंगे. लाभ विस्तार बनाए रखेंगे. बड़ों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति का सबसे बेहतर तालमेल रहता है. संबंधों का सहकार सम्मान बनाए रखते हैं. आज इन्हें कार्यगति बढ़ाना है. सक्रियता बनाए रहें. बड़प्पन पर जोर होगा.</p>

<p>मनी मुद्रा- पेशेवर मामलों में व्यवस्था पर बल देंगे. कामकाज में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. कला कौशल में वृद्धि होगी. वाणिज्यिक संबंधों में साख बढ़ेगी. करियर कारोबार में प्रभावी फल पाएंगे. जिम्मेदारों को साथ लेकर चलेंगे. लाभ एवं विस्तार संवार पर बने रहेंगे. पहल में उतावली न दिखाएं.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- रिश्तों में आपसी विश्वास बढ़ेगा. प्रेम स्नेह में मिठास बनाए रहेंगे. सामंजस्य को बल मिलेगा. मन के मामलों में शुभता रहेगी. परिजन प्रसन्न रहेंगे. सबका सहयोग पाएंगे. भावनात्मक संतुलन बना रहेगा. सभी का भरोसा जीतेंगे. भेंट में सफल होंगे. सगे संबंधियों के साथ आनंद से रहेंगे.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- अपनों से किया वादा पूरा करेंगे. धर्म धैर्य से काम लेंगे. प्रदर्शन बेहतर होगा. व्यक्तित्व आकर्षक होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह मनोबल बढ़ेगा.<br />

<br />

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 8</p>

<p>फेवरेट कलर्स- वाटर ब्लू</p>

<p>एलर्ट्स- जल्दबाजी में न आएं. लापरवाही न दिखाएं. व्यर्थ बहस से बचें.</p>

