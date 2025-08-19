scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 19 August 2025: मूलांक 8 वाले रिश्तों में संतुलन बढ़ाएंगे, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 19 August 2025: अनुशासन कमजोर होता है. आज ये उद्योग व्यापार में निरंतरता बनाए रखेंगे. लापरवाही से बचेंगे. कामकाज पर ध्यान देंगे. नियम पालन रखेंगे.

Advertisement
X
eight horoscope
eight horoscope

<p>नंबर 8<br />
19 अगस्त 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 8 के लिए शुभफलकारी है. परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा. कार्ययोजनाओं और व्यवस्था पर जोर रहेगा. विभिन्न मामलों में अपेक्षित फल प्राप्त होंगे. आकर्षक प्रस्तावों से उत्साहित बने रहेंगे. व्यवस्था बेहतर बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस होगा. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. योग्यता प्रदर्शन में सहज रहेंगे. योजनाओं में सक्रियता बढ़ाएंगे. शनि ग्रह के अंक 8 के व्यक्तियों में आम औपचारिकताओं को निभाने की समझ अक्सर कम होती है. अनुशासन कमजोर होता है. आज ये उद्योग व्यापार में निरंतरता बनाए रखेंगे. लापरवाही से बचेंगे. कामकाज पर ध्यान देंगे. नियम पालन रखेंगे.&nbsp;</p>

<p>मनी मुद्रा- कामकाज में उच्चस्तर बना रहेगा. मित्रगण सहयोगी होंगे. प्रबंधन में प्रभाव बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक विषयों से जुड़ेंगे. रुटीन बेहतर बनाकर रखेंगे. जोखिम लेने से बचें. व्यवस्थागत अनुरूपता रहेगी. बड़ों से सलाह रखेंगे. पेशेवर गतिविधियों में समय दें. व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे.&nbsp;</p>

<p>पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएंगे. प्रियजन सहयोगी होंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. जरूरी बात साझा करेंगे. परिवार का साथ मिलेगा. भावनात्मक विषयों में बड़प्पन रखेंगे. निजी अवसरों को भुनाएंगे. भेंटवार्ता में संकोच बना रहेगा.&nbsp;</p>

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 7 वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे 
मूलांक 6 वालों का मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा, जानिए कैसा रहेगा दिन 
मूलांक 5 वाले सहजता से आगे बढ़ेंगे, आज करें इस रंग का प्रयोग 
मूलांक 4 वलों का लाभ प्रभाव औसत बना रहेगा, ये है आपका शुभ अंक  
मूलांक 3 वाले उत्साहित रहेंगे, जानिए आज क्या कहते हैं आपके सितारे  

<p>हेल्थ ऐंड लिविंग- विविध गतिविधियों में धैर्य दिखाएंगे. खानपान प्रभावशाली रहेगा. कार्यगति बेहतर बनाए रहें. मनोबल उत्साह रहेगा. भव्यता बढ़ाएंगे.&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
फेवरेट नंबर- 1 2 5 6 8 9</p>

<p><br />
फेवरेट कलर- गहरा भूरा<br />
एलर्ट्स- निर्णय लेने के दौरान प्रलोभन में न आएं. बहस में न पड़ें. स्पष्ट रहें.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement