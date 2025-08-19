scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 19 August 2025: मूलांक 7 वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 19 August 2025: कार्यशैली संतुलित व आकर्षक होती है. सभी कार्य समय पर करते हैं. आज इन्हें अवसर प्राप्त होंगे. रुटीन बनाए रखेंगे. तथ्यों की अनेदखी नहीं करें.

seven horoscope
seven horoscope

<p>नंबर 7<br />
19 अगस्त 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 9 है. अंक 7 के लिए आज का दिन हितलाभ संवारने वाला है. कामकाज में प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. स्वजन उत्साहित रहेंगे. सुख सौख्य संवृद्धि के प्रयास तेज होंगे. लाभ और विस्तार में सहज रहेंगे. पेशेवर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. अनुपालन अनुशासन रखेंगे. मित्रों के साथ से आगे बढ़ेंगे. व्यापार व्यवसाय में दिखावे से बचेंगे. चर्चा संवाद में सजगता बढ़ाकर रखेंगे. जीवन सुखकर बना रहेगा. केतु के अंक 7 के व्यक्ति का अनुशासन सराहनीय होता है. कार्यशैली संतुलित व आकर्षक होती है. सभी कार्य समय पर करते हैं. आज इन्हें अवसर प्राप्त होंगे. रुटीन बनाए रखेंगे. तथ्यों की अनेदखी नहीं करें.&nbsp;</p>

<p>मनी मुद्रा- करियर व्यापार में जिम्मेदारियों का पालन करेंगे. योजनाओं के अनुरूप आगे कदम रखेंगे. व्यवस्था व प्रबंधन संवारेंगे. पेशेवर मामलों पर ध्यान बनाए रखेंगे. बड़ों से बनाकर चलेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. सजगता बनाए रखेंगे. सहज प्रदर्शन संवार पाएगा. आसपास में अनुकूलता रहेगी. लाभ ऊंचा बनाए रखेंगे.&nbsp;</p>

<p>पर्सनल लाइफ- परस्पर संवाद में विश्वास बढ़ेगा. निजी मामलों में शुभता रहेगी. प्रियजनों के साथ सहजता से रहेंगे. बड़ों का सम्मान करेंगे. जरूरी बात कहेंगे. वार्ता में सफल होंगे. करीबियों का साथ रहेगा. रिश्तों में बनाकर चलेंगे. भावनाओं का सम्मान रखेंगे. स्वजनों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा.&nbsp;</p>

<p>हेल्थ ऐंड लिविंग- &nbsp;सहकर्मी सहयोगी होंगे. सूझबूझ बढ़ाएंगे. संवेदनशील रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संसाधनों पर बल देंगे. खानपान अच्छा रहेगा.&nbsp;</p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 7 9</p>

<p>फेवरेट कलर- मडकलर</p>

<p>एलर्ट्स- लापरवाही न दिखाएं. सावधानी रखें. आवेश में न आएं.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

---- समाप्त ----
