scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 19 August 2025: मूलांक 4 वलों का लाभ प्रभाव औसत बना रहेगा, ये है आपका शुभ अंक

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 19 August 2025: अवसर का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करते हैं. भावनात्मक पक्ष सामान्य होता है. आज इन्हें सजगता से काम लेना है. कार्यस्थल पर अधिक समय दें. सबको साथ लेकर चलें. बहस विवाद में न पड़ें.

Advertisement
X
four horoscope
four horoscope

<p>नंबर 4<br />
19 अगस्त 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 9 है. अंक 4 के लिए आज का दिन निजी मामलों में सहज संवार बनाए रखेगा. पूर्व परिचितों से भेंट होगी. मित्रों का सहयोग बढ़ेगा. व्यक्तिगत विषय अधिक सक्रिय रहेंगे. आर्थिक लाभ सामान्य बढ़त पर रहेगा. पेशेवर कार्या में निरंतरता रखेंगे. कामकाजी स्थिति से अनुरूपता बनाए रखेंगे. कामकाज में नियंत्रण बढ़ाएंगे. लाभ विस्तार पर ध्यान देंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति को समझना कठिन होता है. अवसर का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करते हैं. भावनात्मक पक्ष सामान्य होता है. आज इन्हें सजगता से काम लेना है. कार्यस्थल पर अधिक समय दें. सबको साथ लेकर चलें. बहस विवाद में न पड़ें.&nbsp;</p>

<p>मनी मुद्रा- करियर कारोबार में धैर्य व अनुशासन से आगे बढ़ें. आर्थिक मामले मिलेजुले रहेंगे. पेशेवर प्रयासों में निरंतरता रखेंगे. लाभ प्रभाव औसत बना रहेगा. बड़ों का सानिध्य रखेंगे. जोखिम उठाने के प्रयास से बचेंगे. जल्दबाजी में न आएं. बाहरी पर भरोसा न करें. कार्य व्यवस्था संवारें.&nbsp;</p>

<p>पर्सनल लाइफ- प्रेम एवं स्नेह के विषय सुखद रहेंगे. अपनों से भेंट संवाद बनाए रहेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेंगे. मन की सुनेंगे. भावनात्मकता बढे़गी. अपनों के साथ भ्रमण पर जा सकते हैं. बड़ों की आज्ञा रखेंगे. अनुकूलन बना रहेगा. संबंधों को बल मिलेगा. रिश्तों का ख्याल रखेंगे. परिजन सहयोगी रहेंगे.&nbsp;</p>

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 3 वाले उत्साहित रहेंगे, जानिए आज क्या कहते हैं आपके सितारे  
मूलांक 2 वालों का उत्साह मनोबल बढ़ेगा, भटकाव से बचें 
मूलांक 1 वालों के मन के मामले सुखद रहेंगे, जानिए कैसा जाएगा आज आपका दिन  
निरंतरता और अनुशासन रहेंगे, योजनाओं को गति देंगे 
सक्रियता से कार्य करेंगे, बड़प्पन रखेंगे 

<p>हेल्थ ऐंड लिविंग- विनम्रता से काम लेंगे. आसपास सुख सौख्य बना रहेगा. व्यवस्था को मजबूत रखेंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान देंगे. मनोबल बना रहेगा.&nbsp;</p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7</p>

Advertisement

<p>फेवरेट कलर- &nbsp;गोमेद समान</p>

<p>एलर्ट्स- भ्रम पूर्ण स्थिति व बहकावे से बचें. दबाव में न आएं. बैर विरोध त्यागें.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement