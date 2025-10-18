scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 18 October 2025: संकोच बना रहेगा, लक्ष्य पर ध्यान देंगे

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 18 October 2025: आज इन्हें वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. मित्रों का साथ बना रहेगा. व्यवस्था बनाए रखेंगे. पेशेवरता बढ़ाने पर जोर देंगे. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी.

नंबर 8
18 अक्टूबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 1 है. अंक 8 के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण प्रयायों के गति देने वाला है. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. करीबियों का साथ रहेगा. साहस पराक्रम दिखाएंगे. शुभ सूचना प्राप्त होगी. परिवार के कार्योंं में गति बनाए रखेंगे. कामकाज में लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा. परिवार के लोगों से तालमेल बढ़ेगा. शनि के अंक 8 के व्यक्ति अकेले रहना व जीना जानते हैं. व्यवहारिक सूझबूझ सीमित होती है. आज इन्हें वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. मित्रों का साथ बना रहेगा. व्यवस्था बनाए रखेंगे. पेशेवरता बढ़ाने पर जोर देंगे. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. परिवार का साथ रहेगा. संकोच बना रहेगा. लक्ष्य पर ध्यान देंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक विषयों में प्रदर्शन बढ़ा रहेगा. कार्यस्थल पर समय देंगे. जिम्मेदारों से जुड़ाव बनाए रखेंगे. समकक्ष सहयोगी रहेंगे. वाणिज्यिक समझ बढ़ेगी. सामंजस्यता की सोच रहेगी. भेंटवार्ता पर ध्यान देंगे. सभी से तालमेल रहेगा. योजनाएं गति लेंगी. लाभ प्रभाव पूर्ववत् रहेगा. मितभाषी रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों से स्नेह और संवाद संवारेंगे. आत्मविश्वास से बात रखेंगे. निजी मामले हल होंगे. परिवार में शुभता सहजता रहेगी. संबंधी प्रसन्न रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामले प्रगाढ़ होंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति झुकाव रहेगा. करीबी सहयोगी रहेंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- रुटीन अवसर बने रहेंगे. व्यवहार सहज रहेगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. जीवनशैली संवार पाएगी. उत्साह मनोबल बनाए रखें. संवेदनशील रहेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 5 6 8 9
फेवरेट कलर- नीलम के समान
एलर्ट्स- सामंजस्यता रखें. विनयपूर्वक आगे बढ़ें. बहस से बचें.  

---- समाप्त ----
