Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 18 August 2025: स्मार्ट वर्किंग व लगन से कार्य करेंगे, अनजान लोगों स दूरी रखेंगे

<p>नंबर 6</p>

<p>18 अगस्त 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 6 के लिए उत्तम स्थिति बनाए रखेगा. करियर एवं व्यवस्था को मजबूती देंगे. साहस और सजगता से काम लेंगे. सभी की प्रसन्नता को बढ़ाए रहेंगे. विभिन्न मोर्चां पर इच्छित परिणाम पाएंगे. आपसी विश्वास से आगे बढ़ेंगे. उम्मीदों के अनुकूल बने रहेंगे. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. पेशेवर आधुनिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. वित्तीय मामलों में जोखिम न लें. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति अच्छे डिप्लोमेट व रिसर्चर होते हैं. सभा में मुख्य स्थान पाते हैं. निरंतर सुधार के पक्षधर होते हैं. आज इन्हें सक्रियता बनाए रखना है. तेजी से काम निकालना है. व्यवहारिक रहेंगे. सहजता बढ़ाएंगे.</p>

<p>मनी मुद्रा- करियर कारोबार में लाभ एवं उछाल के अवसर बढ़ेंगे. पेशेवर प्रभावी बने रहेंगे. आर्थिक प्रयास बेहतर बनेंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. प्रभावशाली लोगों से भेंट होगी. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. साथी सहयोगी मददगार होंगे. बड़प्पन बढ़ाएंगे. स्मार्ट वर्किंग व लगन से कार्य करेंगे. अनजान लोगों स दूरी रखेंगे.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- रिश्तों में हर्ष आनंद बनाए रखेंगे. अच्छे मित्र साबित होंगे. घर में अनुकूलता बनी रहेगी. मन की बात प्रियजन से कह पाएंगे. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. मन प्रसन्न रहेगा. भावनात्मक विषयों में उत्साहित रहेंगे. संबंधों में अपे़क्षत परिणाम रहेंगे. निजी मामलों में सहज रहेंगे.</p>

<p>हेल्थ ऐंड लिविंग- रुटीन संवारेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. विविध विषयों में संतुलन बढ़ाएंगे. जिद अहंकार में न आएं. स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा. जीवनशैली आकर्षक रहेगी.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 6 8 9</p>

<p>फेवरेट कलर- सिल्वर कलर</p>

<p>एलर्ट्स- मेलजोल पर बल रखें. व्यर्थ के दखल से बचें. अनुशासन बढ़ाएं.</p>

---- समाप्त ----