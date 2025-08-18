Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 18 August 2025: प्रबंधन प्रशासन के कार्य सधेंगे, कार्य स्थल पर अधिक वक्त बिताएंगे

<p>नंबर 5</p>

<p>18 अगस्त 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 8 है. अंक 5 के लिए आज का दिन उन्नति की राह पर गतिमान रखने वाला है. तथ्यों का सूक्ष्म विश्लेषण बनाए रखेंगे. कारोबार में सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा. प्रबंधन पर भरोसा बढ़ाएंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. संबंधों में सुधार होगा. वाणिज्यिक गतिविधियों में साहस रखेंगे. जोखिम के कार्या से बचाव रखे. रुटीन बनाए रखें. बुध के अंक 5 के व्यक्ति प्रतिभा संपन्न होते हैं. अच्छे इंजीनियर डॉक्टर व व्यवसायी होते हैं. तात्कालिक लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ते हैं. आज इन्हें पेशेवर प्रयास बढ़ाना है. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रहें. परिजनों पर प्रभाव छोड़ने में सफल होंगे.</p>

<p>मनी मुद्रा- कार्ययोजनाओं में गति बनाए रखेंगे. रणनीति के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. करियर व्यापार बढ़त पर रहेगा. लाभ विस्तार पर फोकस रहेगा. साझीदारों सहयोगियों पर भरोसा रखेंगे. लक्ष्यों को पाने का प्रयास रखेंगे. कार्यगति बढ़ाएंगे. प्रबंधन प्रशासन के कार्य सधेंगे. कार्य स्थल पर अधिक वक्त बिताएंगे.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. विनम्रता और धैर्य दिखाएंगे. व्यक्तिगत विषयों में सहज परिणाम बनेंगे. वार्तालाप में प्रभावी रहेंगे. जल्दबाजी से बचेंगे. मन के मामलों में अतिउत्साह नहीं दिखाएंगे. प्रेम स्नेह का भाव बना रहेगा. मित्रों से तालमेल रखेंगे. प्रियजनों का ख्याल रखेंगे.</p>

<p>हेल्थ ऐंड लिविंग- वाणी व्यवहार में मिठास रखेंगे. सुख सौख्य बना रहेगा. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. सेहत से समझौता नहीं करेंगे. मनोबल बना रहेगा. परिजनों की सुनेंगे.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8 9</p>

<p>फेवरेट कलर- बेबी ब्लू</p>

<p>एलर्ट्स- भ्रम में न आएं. कमतर चर्चाओं से दूर रहें. अन्य की कमियों को अनदेखा करें.<br />

</p>

---- समाप्त ----