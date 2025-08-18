Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 18 August 2025: रुटीन व अनुशासन रखेंगे, श्रमशीलता बढ़ेगी

<p>नंबर 3<br />

18 अगस्त 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 8 है. अंक 3 के लिए आज का दिन सभी मामले साधने वाला है. योग्यजनों का सानिध्य पाएंगे. पेशेवर चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. व्यक्तिगत मामलों में उत्साह दिखाएंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में उत्साह से आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से भेंट होगी. अधिकारों का संरक्षण रहेगा. लाभ बेहतर होगा. मित्रगण संपर्क बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. बड़प्पन बना रहेगा. कार्य व्यापार में अच्छा करेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति स्वाध्याय में रुचि रखते हैं. नीति नियम व व्यवस्था का पालन बनाए रखते हैं. आज इन्हें बड़प्पन की सोच को बढ़ाना है. लाभ बढ़त पर रहेगा. रणनीति से आगे बढ़ेंगे.</p>

<p>मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में अनुभवीजन सहायक होंगे. पेशेवरता बनाए रहेंगे. चर्चा संवाद में विवेक बढ़ाएंगे. जल्द भरोसे में नहीं आएंगे. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. वाणिज्यिक मामलों में लाभ बढ़ा रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. विश्वसनीयता बनाए रखेंगे. प्रलोभन से बचेंगे. रुटीन व अनुशासन रखेंगे. श्रमशीलता बढ़ेगी.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- निजी मामले में बेहतर स्थिति रहेगी. मित्रों समकक्षों का सहयोग पाएंगे. परिजन प्रभावित रहेंगे. संबंध सहज बनाए रखेंगे. एक दूसरे पर भरोसा जीतेंगे. विभिन्न विषय सकारात्मक रहेंगे. स्वजनों का साथ रहेगा. संकोच दूर होगा. भ्रमण मनोरंजन में रुचि लेंगे.</p>

<p>हेल्थ ऐंड लिविंग- अनुकूलता बढ़ी रहेगी. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखेंगे. व्यवस्था संवार पर रहेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. स्वास्थ्य सुधरेगा.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 2 3 6 8 9</p>

<p>फेवरेट कलर्स- ऑरेंज</p>

<p>एलर्ट्स- बहस विवाद में न पड़ें. अतिथि को आदर दें. विनम्रता बनाए रहें.</p>

