Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 17 August 2025: मूलांक 7 वाले अपनों का सहयोग बनाए रहेंगे, सकारात्मक वातावरण रहेगा

<p>मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.</p>

<p>नंबर 7- 17 अगस्त 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 7 है. अंक 7 के लिए आज का दिन भाग्यकारी है. बड़े प्रयासों में गति आएगी. घर में हर्ष आनंद बढ़ाएंगे. चर्चा संवाद में सकारात्मकता बनाए रहेंगे. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर रहेंगे. कामकाजी प्रयासों में भावुकता से बचेंगे. विविध गतिविधियां पक्ष में रहेंंगी. उूर्जा उत्साह से कार्य करेंगे. योजनाओं में निरंतरता अनुशासन रखेंगे. आत्मविश्वास से काम लेंगे. व्यवस्था का पालन रखेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति सत्य की खोज में किसी एक मार्ग पर स्थिर नहीं रह पाते हैं. निरंतर खोज व बदलाव का भाव उलझन बनाए रखता है. इन्हें आज प्रदर्शन पर फोकस बढ़ाना है. चहुंओर उन्नति अवसर बने रहेंगे.</p>

<p>मनी मुद्रा- कामकाजी मामलों में उच्च स्थिति बनी रहेगी. चहुंओर अपेक्षित परिणाम बनेंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. पेशेवर प्रयासों में गति आएगी. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. कार्य व्यापार में संतुलित व्यवहार रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. बड़ों से सहजता बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर ध्यान देंगे.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- व्यवहार में स्पष्टता व विनम्रता बनाए रखेंगे. प्रिय संग सुखद पल बांटेंगे. खुशियां को साझा करेंगे. प्रेम स्नेह के प्रदर्शन में सफलता मिलेगी. सूचनाएं प्राप्त हो सकती है. रिश्ते मजबूत रहेंगे. घर में सुख बना रहेगा. स्वजनों के प्रति आदर रखेंगे. निजी संबंध संवारेंगे. भ्रमण के अवसर बनेंगे.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- प्रभावशाली बने रहेंगे. संवेदनशील रहेंगे. सबका ख्याल रखेंगे. सेवाभाव बढ़ेगा. सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य सुधरेगा.<br />

<br />

फेवरेट नंबर- 1 2 4 7 9</p>

<p>फेवरेट कलर- रक्तवर्ण</p>

<p>एलर्ट्स- अहंकार छोड़ें. जिद से बचें. वादविवाद टालें.</p>

---- समाप्त ----