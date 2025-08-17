scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 17 August 2025: मूलांक 3 वाले जोखिम उठाने से बचेंगे, पद प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे

Numerology Number 3 Prediction, Aaj ka Mulank 3 17 August 2025: सभी विषयों में सहज रहेंगे. कार्यगति व रुटीन संवारेंगे. वातावरण उत्साहजनक रहेगा. व्यापार में सहजता रहेगी. लाभ एवं विस्तार पर ध्यान देंगे.

Advertisement
X
three horoscope
three horoscope

<p>मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.</p>

<p>नंबर 3- 17 अगस्त 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 3 के लिए हितकर है. आत्मविश्वास ऊर्जा बनाए रखेंगे. सभी विषयों में सहज रहेंगे. कार्यगति व रुटीन संवारेंगे. वातावरण उत्साहजनक रहेगा. व्यापार में सहजता रहेगी. लाभ एवं विस्तार पर ध्यान देंगे. समता व संतुलन बनाए रखेंगे. बड़ों के प्रति आदरभाव बढ़ाएंगे. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. व्यक्तिगत संबंध बल पाएंगे. आवश्यक कार्य पूरे करेंगे. करियर कारोबार संवारेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति सूझबूझ बनाए रखते हैं. ज्ञान विज्ञान के बल पर आगे बढ़ने का भाव होता है. आज इन्हें कार्यगति बढ़ाना है. साहस बनाए रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे.</p>

<p>मनी मुद्रा- आर्थिक वाणिज्यिक लाभ और लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारों का साथ बना रहेगा. वरिष्ठों का सहयोग पाएंगे. सामंजस्यता निरंतरता रखेंगे. आर्थिक अधिकाधिक समय देंगे. मेहनत से जगह बनाएंगे. पद प्रतिष्ठा फोकस बनाएं. जीत का भाव रखें. संकोच दूर होगा.</p>

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 2 वाले भावनात्मकता बनाए रखेंगे, व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे 
मूलांक 1 वालों का वाणिज्यिक विषयों में फोकस होगा, आर्थिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे 
मूलांक 9 वाले करियर व्यापार में सक्रियता बढ़ाएंगे, प्रभावशाली बने रहेंगे 
मूलांक 8 वालों का सफलता प्रतिशत बढ़त पर रहेगा, आर्थिक पक्ष पर फोकस रखेंगे 
मूलांक 7 वालों का करियर अपेक्षा से अच्छा रहेगा, कारोबारी परिस्थितियां नियंत्रण में रहेंगी 
Advertisement

<p>पर्सनल लाइफ- रिश्ते नियंत्रित बनाए रहेंगे. प्रियजनों के संग भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. स्वजनों का ध्यान रखेंगे. भावनात्मक चर्चा संवाद में प्रभावी बने रहेंगे. मित्रों का समर्थन पाएंगे. सहयोग का भाव बढ़ेगा. चर्चा के अवसर बनेंगे. मन के मामले पक्ष में होंगे. संबंधों में अनुकूलता बढ़ाएंगे.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- रुटीन बेहतर होगा. कार्यशैली आकर्षक रहेगी. निजता बढ़ेगी. अतिथि आएंगे. संवार रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 8 9</p>

<p>फेवरेट कलर- केशरिया</p>

<p>एलर्ट्स- मेलजोल बढ़ाएं. मतभेद मिटाएं. आत्म अनुशासन बढाएं.</p>

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement