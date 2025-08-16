Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 16 August 2025: मूलांक 1 वालों की महत्वपूर्ण लोगों से भेंट होगी, लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा

<p><strong>मूलांक 1</strong>: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19, या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.</p>

<p>नंबर 1- 16 अगस्त 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 6 है. अंक 1 के लिए आज का दिन व्यक्तिगत हितों को संवारने वाला है. लाभ का प्रतिशत उछाल पर रहेगा. प्रयासों में तेजी आएगी. उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में तेजी लाएंगे. पेशेवर प्रभाव बनाए रखेंगे. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. विविध मामलों में अनुशासन बनाए रखेंगे. कामकाज में रुटीन रखेंगे.</p>

<p>व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा. आस्था विश्वास को बल मिलेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति के स्वभाव में गंभीरता होती है. साख प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हैं. सभी कार्य समझदारी व विवेक से करते हैं. आज इन्हें व्यवस्था में संवार बढ़ाना है. फोकस रखेंगे. सभी से मधुर संबंध रहेंगे.</p>

<p>मनी मुद्रा- योजनाओं को गति देंगे. महत्वपूर्ण लोगों से भेंट होगी. प्रबंधन में रुचि बनाए रखेंगे. विषयगत समझ बढ़ेगी. आर्थिक वाणिज्यिक गतिविधियों पर ध्यान बढ़ाएंगें. कार्य समय से पूरे करें. साथियों का विश्वास बना रहेगा. सहज प्रयास रखेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. अवसरों को भुनाने की सोच रखें. संकोच बना रहेगा.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- वरिष्ठजनों का आदर सम्मान रखेंगे. रिश्तों में सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. अतिथि आगमन बना रहेगा. त्याग समर्पण का भाव बढ़ेगा. सभी से संबंध मधुर रहेंगे. और स्नेह बल पाएंगे. घर में सामंजस्य रखेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. व्यवहार में सुधार होगा. बड़प्पन रखेंगे.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व व्यवहार बेहतर बनाए रखेंगे. भावनात्मक मामलों में संतुलन रखेंगे. रुटीन रहेगा. मनोबल बढ़त पर रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 6 7 9</p>

<p>फेवरेट कलर्स- जामुनी</p>

<p>एलर्ट्स- पूर्वाग्रह में न आएं. व्यवस्था पर नजर रखें. प्रबंधन संवारें.</p>

---- समाप्त ----