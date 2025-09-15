scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 15 September 2025: आर्थिक प्रयासों को बल मिलेगा, लाभ बेहतर बने रहेंगे

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 15 September 2025: केतु के अंक 7 के व्यक्ति ज्ञान की तलाश में दूर जाने तत्पर रहते हैं. अध्यात्म की खोज में रहते हैं. आज इन्हें निसंकोच बनाए रखना है.

Advertisement
X
seven horoscope
seven horoscope

नंबर 7

15 सितंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 7 के लिए सकारात्मक फल देने वाला है. विवेक विनम्रता बनाए रखेंगे. अपनों से सरप्राइज संभव है. तेजी से आगे बढाने में मदद मिलेगी. कारोबारीजन प्रदर्शन पर ध्यान देंंगे. चर्चा संवाद प्रभावी बनाए रखेंगे. परिजनों से सामंजस्यता बनाए रखेंगे. योजनाओं पर जोर रखेंगे. कामकाज अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. पेशेवरों को नवाचार बढ़ाने मदद मिलेगी. केतु के अंक 7 के व्यक्ति ज्ञान की तलाश में दूर जाने तत्पर रहते हैं. अध्यात्म की खोज में रहते हैं. आज इन्हें निसंकोच बनाए रखना है. मामले हल करने पर जोर रखें. बड़प्पन बढ़ाएंगे. धैर्य धर्म बनाए रखेंगे. संकोच दूर होगा.

मनी मुद्रा- पेशेवर उपलब्धियां बढ़ेगी. कार्यव्यवस्था पर जोर बढ़ाएंगे. साझीदारी और सहभागिता बढ़ेगी. कार्य प्रदर्शन अच्छा रहेगा. बड़ों से तालमेल बढ़ाएंगे. सभी का सहयोग पाएंगे. आर्थिक प्रयासों को बल मिलेगा. लाभ बेहतर बने रहेंगे. सभी क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त करेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों मेंं सहजता रहेगी.

सम्बंधित ख़बरें

मित्रों का साथ पाएंगे, विश्वसनीयता बनी रहेगी 
सक्रियता सकारात्मकता बढ़ेगी, बड़ा सोचेंगे 
अवसर का लाभ उठाना है, क्षमाशीलता का भाव बढ़ाए रखें 
अवसरों को भुनाएंगे, बड़ी सोच बनाए रखेंगे 
अनुशासन बना रहेगा, व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में मिठास रहेगी. घर में सकारात्मकता बनी रहेगी. प्रेम प्रसंग बेहतर रहेंगे. मनोभावों के प्रदर्शन में आगे रहेंगे. स्मरणीय पल साझा करेंगे. करीबियां का समर्थन मिलेगा. मित्र भरोसेमंद रहेंगे. परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा. संबंधो में उत्साह रहेगा. रिश्ते मधुर रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- भेंटवार्ता सफल होगी. विविध मामलों में हस्तक्षेप बढ़ाएंगे. जिम्मेदार रहेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य संवार पाएगा. फोकस रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 6 7 9

फेवरेट कलर- मडकलर

एलर्ट्स- तथ्यों पर ध्यान दें. स्पष्टता बढ़ाएं. असंवेदनशीलता से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement