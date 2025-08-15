Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 15 August 2025: मूलांक 6 वालों का आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, न करें ये एक गलती

<p><strong>मूलांक 6: </strong>जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.</p>

<p><strong>नंबर 6-</strong> 15 अगस्त 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 6 के लिए श्रेष्ठता सूचक है. अपनों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. सभी क्षेत्रों में तेजी बनाए रखेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. विविध विषयों में रुचि दिखाएंगे. रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा. नीति नियम निरंतरता पर ध्यान देंगे. पेशेवर प्रयास पक्ष में बने रहेंगे. अवसर भुनाने की कोशिश बनाए रखेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति का फोकस अच्छा होता है. लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश बनाए रखते हैं. आज इन्हें पारिवारिक कायों पर ध्यान देना है. सक्रियता दिखाएंगे. संबंधों पर जोर देंगे. मित्रों को साथ लेंगे. विनम्र रहेंगे.</p>

<p><strong>मनी मुद्रा-</strong> कामकाज में उछाल बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों पर जोर देंगे. कार्य व्यापार आकर्षक बना रहेगा. पद प्रतिष्ठा संबंधी प्रयास बढ़ाएंगे. पेशेवर जिम्मेदारी उठाएंगे. सहयोगियों का भरोसा जीतेंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. उमंग उत्साह आगे बढ़ेंगे. विविध कार्य साधेंगे. कार्य व्यापार पर फोकस रहेगा. साहस बढ़ाकर रखेंगे.</p>

Advertisement

<p><strong>पर्सनल लाइफ-</strong> परिवार में आनंद बना रहेगां संपर्क संवाद बेहतर बनाए रखेंगे. हड़बड़ी से बचेंगे. अपनों से जरूरी बात कह पाएंगे. भावनात्मक मामलों में मजबूती रहेगी. सभी के प्रति स्नेह रखेंगे. मित्रों में तालमेल बढ़ेगा. शुभता बनी रहेगी. रिश्ते संवार पर रहेंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे.</p>

<p><strong>हेल्थ एंड लिविंग- </strong>जीवनस्तर पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व में सुधार आएगा. साज संवार रखेंगे. समता संतुलन से आगे बढ़ेंगे. सेहत अच्छी रहेगी. मनोबल ऊंचा रहेगा.</p>

<p><strong>फेवरेट नंबर- </strong>3 4 5 6 8 9</p>

<p><strong>फेवरेट कलर-</strong> ब्राइट व्हाइट</p>

<p><strong>एलर्ट्स-</strong> व्यवस्थित दिनचर्या रखें. संवाद पर जोर दें. दिखावे से बचें.</p>

---- समाप्त ----