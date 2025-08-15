Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 15 August 2025: मूलांक 5 वाले सूझबूझ से आगे बढ़ते रहेंगे, जल्दबाजी में नहीं आएंगे

<p><strong>मूलांक 5:</strong> जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.</p>

<p><strong>नंबर 5- </strong>15 अगस्त 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 5 के लिए भाग्यकारक है. आर्थिक वाणिज्यिक हितलाभ बढ़ेगा. कामकाज पर फोकस रहेगा. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. परस्पर सहयोग बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में सफलता पाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ते रहेंगे. घर परिवार संवार पर रहेगा. व्यक्तिगत मामलों में विनम्र रहेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति नियमों की समझ रखते हैं. अच्छे कार्यकर्ता होते हैं. व्यवस्था की खूबियों व खामियों का लाभ उठाते हैं. प्रभावशाली जीवन जीते हैं. आज इन्हें अनिश्चिता से बचना है. लेनदेन सावधानी बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रहेगी. सुविधाओं में वृ्द्धि होगी. सबका साथ समर्थन पाएंगे.</p>

<p><strong>मनी मुद्रा-</strong> पेशेवरों से बनाकर चलेंगे. लाभ एवं प्रभाव बढ़त पर रहेगा. साहस पराक्रम संवार पर रहेंगे. प्रबंधन को बल मिलेगा. करियर व्यापार में लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. समकक्षों पर भरोसा रखेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. कामकाज में गति आएगी. तालमेल रखेंगे. कार्य व्यापार में बेहतर रहेंगे.</p>

<p><strong>पर्सनल लाइफ- </strong>स्वजनों से शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं. प्रियजनों की बात ध्यान से सुनेंगे. निजता पर जोर देंगे. परिजन सहयोगी होंगे. धैर्य समर्थन बढ़ाएंगे. मित्रों का साथ रहेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास से आगे बढें़गे. सबसे बनाकर चलेंगे. मन की बात सरलता से कह पाएंगे.</p>

<p><strong>हेल्थ एंड लिविंग- </strong>परिवार में रुचि रहेगी. आदर सम्मान रखेंगे. जल्दबाजी में नहीं आएंगे. दृष्टिकोण बड़ा रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जीवनशैली संवरेगी.<br />

<br />

<strong>फेवरेट नंबर- </strong>1 2 3 4 5 6 8 9</p>

<p><strong>फेवरेट कलर-</strong> आसमानी</p>

<p><strong>एलर्ट्स- </strong>आत्मनियंत्रण बढ़ाएं. जांच बनाए रखें. व्यर्थ हस्तक्षेप से बचें.</p>

---- समाप्त ----