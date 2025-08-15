scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 15 August 2025: मूलांक 3 वाले जोखिम उठाने से बचेंगे, पद प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे

Numerology Number 3 Prediction, Aaj ka Mulank 3 15 August 2025: लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास होगा. कारोबार की स्थिति मिश्रित रहेगी. करियर में साथी सहयोगी प्रभावित एवं मददगार होंगे. जोखिम उठाने से बचेंगे.

<p><strong>मूलांक 3</strong>: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.&nbsp;</p>

<p><strong>नंबर 3- </strong>15 अगस्त 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 3 के लिए निजी प्रयासों को संवारने वाला है. वाणिज्यिक विषयों में रुटीन बना रहेगा. लक्ष्यों कों पूरा करने का प्रयास होगा. कारोबार की स्थिति मिश्रित रहेगी. करियर में साथी सहयोगी प्रभावित एवं मददगार होंगे. जोखिम उठाने से बचेंगे. अन्य के प्रति अविश्वास न दिखाएं. पारिवारिक संबंधों को बल मिलेगा. अनुशासन व धैर्य से आगे बढ़ेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति सब्जैक्टिव लीडरशिप में सक्षम होते हैं. तकनीकी और प्रबंधन का बेहतर संयोग बनाए रखते हैं. आज इन्हें व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर बनाए रखना है. कामकाज में रुटीन संवारेंगे. विनम्रता बढ़ाएंगे.</p>

<p><strong>मनी मुद्रा-</strong> अधिकारीगण व जिम्मेदार सहयोगी बने रहेंगे. सूझबूझ से रुटीन संवारेंगे. सबका भरोसा बना रहेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. व्यापार में संतुलित परिणाम पाएंगे. पद प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे. पेशेवर अनुकूलता बनी रहेगी. व्यवस्था को बेहतर बनाए रखेंगे. सबके प्रति सम्मान का भाव रहेगा. संकोच बढ़ेगा.</p>

<p><strong>पर्सनल लाइफ-</strong> मित्र मददगार होंगे. प्रियजनों का साथ पाएंगे. प्रेम पक्ष अनुकूल रहेगा. रिश्तों का सम्मान रखेंगे. संबंधों के प्रति झुकाव बढ़ेगा. सभी को जोडे़ रखेंगे. अपनों से संपर्क संवाद संवारेंगे. निजी बातों पर गंभीर रहेंगे. भाव प्रदर्शन में आगे रहेंगे. चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे.</p>

<p><strong>हेल्थ एंड लिविंग- </strong>सूझबूझ और फोकस बढ़ाएंगे. सभी सहयोगी होंगे. सुविधा संसाधन बढ़ेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व पर जोर होगा. विश्वास व मनोबल ऊंचा रहेगा.</p>

<p><strong>फेवरेट नंबर- </strong>1 2 3 6 7 9</p>

<p><strong>फेवरेट कलर- </strong>क्रीम कलर</p>

<p><strong>एलर्ट्स- </strong>आशंकाओं में न आएं. सजगता से काम लें. लक्ष्य बड़ा रखें.</p>

