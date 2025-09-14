Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 14 September 2025: बड़ी सोच से काम लेंगे, स्वार्थ की भावना से बचेंगे

नंबर 8



14 सितंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 5 है.अंक 8 के लिए आज का दिन उच्च फल देने वाला है.हर क्षेत्र में वांछित परिणाम उत्साहित रखेंगे.विभिन्न मोर्चां पर सूझबूझ व उूर्जा बनाए रहेंगे.सबको साथ लेकर चलेंगे.आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी.विविध विषयों में पहल पराक्रम दिखाएंगे.व्यवस्था बेहतर बनाए रखेंगे.उद्योग व्यापार में उछाल रहेगा.चहुंओर शुभता बढे़गी.जीवन में हर्ष आनंद के अवसर बनेंगे.शनि के अंक 8 के व्यक्ति क्षमा भावना रखते हैं.स्वयं के विचारों से आगे बढ़ते हैं.इन्हें आज लंबित कार्यां पर फोकस बढ़ाना है.वरिष्ठों को प्रभावित करेंगे.लक्ष्य पाने में सफल होंगे.बड़ी सोच से काम लेंगे.स्वार्थ की भावना से बचेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर सकारात्मक प्रदर्शन करेंगे.अवसरों की अधिकता का लाभ लें.कार्यगति बेहतर रहेगी.महत्वपूर्ण योजनाएं बढ़ाएंगे.करियर व्यापार में वृद्धि रहेगी.वाणिज्यिक समझ बढ़ेगी.पेशेवरता व सकियता से काम लेंगे.तैयारी से आगे बढे़ंगे.फोकस बनाए रखेंगे.अधिकारीवर्ग के साथ सामंजस्यता बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- परिजन प्रसन्न रहेंगे.स्वजनों से जरूरी बात कहेंगे.व्यक्तिगत विषयों में धैर्य दिखाएंगे.पारिवारिक परंपराओं पालन रखेंगे.अपनों को समय देंगे.प्रियजनों की भावनाओं का आदर करेंगे.भावुकता में नहीं आएंगे.सहज चर्चाओं में शामिल होंगे.विनम्रता बनाए रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सुविधा संसाधनों पर जोर रहेगा.स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्त होंगे.उत्साह मनोबल उूंचा रखेंगे.व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे.बड़े प्रयासों में सजग रहेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 5 6 8 9

फेवरेट कलर- गेंहुआ

एलर्ट्स- लक्ष्य रखें.क्रोध से बचें.आवेश में न आएं.

---- समाप्त ----