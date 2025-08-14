Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 14 August 2025: मूलांक 9 वालों के सहकर्मी सहयोगी होंगे, नीति नियम निरंतरता बढ़ाएं

<p><strong>मूलांक 9:</strong> जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.</p>

<p><strong>नंबर 9-</strong> 14 अगस्त 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 9 के लिए औसत परिणामों वाला है. सक्रियता सजगता से काम लें. कारोबारी नीति नियम से आगे बढ़ें. कार्यगति सामान्य रहेगी. सबको साथ लेकर आगे बढ़ें. कामकाज में निरंतरता बनाए रखने का प्रयास रहेगा. सजगता से काम लेंगे. निजी मामलों में सामंजस्य बढ़ाएंगे. सभी क्षेत्रों में रुटीन बरनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत औसत रहेगा. शुरूआत करने से बचेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति चुनौती से घबराते नहीं हैं. उन्हें अवसर में बदलने की समझ रखते हैं. आज इन्हें सजगता सहजता बनाए रखना है. सामंजस्यता पर जोर दें. अनुकूल वातावरण बनाए रखें.</p>

<p><strong>मनी मुद्रा</strong>- कार्य प्रदर्शन में अपेक्षा के अनुरूप बनाए रखने की कोशिश होगी. सहकर्मी सहयोगी होंगे. मनोबल बनाकर रखेंगे. विभिन्न मामलों में धैर्य रखेंगे. करियर कारोबार में सजग रहेंगे. आर्थिक विषयों में लाभ साधारण रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. प्रतिस्पर्धा पर जोर देंगे.</p>

<p><strong>पर्सनल लाइफ-</strong> भाई बंधु मददगार होंगे. परिजन संग सुखकर समय बिताएंगे. प्रियजनों का ध्यान रखेंगे. नीति नियम निरंतरता बढ़ाएं. भावनात्मक प्रयासों में जल्दबाजी न करें. रिश्तों में पहल से बचें. निजी संबंध संवार पर रहेंगे. प्रेम में सहजता शुभता रहेगी. स्पष्टता रखेंगे.</p>

<p><strong>हेल्थ एंड लिविंग-</strong> व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा. परिवार सहयोगी होगा. विश्वास बनाए रखेंगे. खानपान आकर्षक बनेगा. गोपनीयता बढाएंगे. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा.<br />

<br />

<strong>फेवरेट नंबर-</strong> 1 3 6 7 8 9</p>

<p><strong>फेवरेट कलर-</strong> मरून</p>

<p><strong>एलर्ट्स- </strong>जोखिम न लें. संतुलित दिनचर्या रखें. जिद अहंकार में न आएं.</p>

---- समाप्त ----