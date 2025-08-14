Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 14 August 2025: मूलांक 8 वालों पर मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा, ये है लकी नंबर

<p><strong>मूलांक 8:</strong> जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.</p>

<p><strong>नंबर 8-</strong> 14 अगस्त 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 4 है. अंक 8 के लिए आज का दिन शुभता को बनाए रखने वाला है. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा. साहस पराक्रम बढ़ाए रखेंगे. वाणिज्यिक अनियमितताएं दूर होंगी. दिखावे व बड़बोलेपन से बचेंगे. मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा. तात्कालिक विषयों पर फोकस रखेंगे. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे. पेशेवर संबंधों पर ध्यान देंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्तियों का स्वभाव एकांतप्रिय होता है. सोलो वर्किंग में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखते हैं. रंगों की समझ होती है. आज इन्हें फोकस बढ़ाना है. सौदे समझौता में तेजी बनाए रखेंगे. बड़ों की आज्ञा मानेंगे. विनम्रता से काम लेंगे. आर्थिक मौके बने रहेंगे. सतर्क रहेंगे.</p>

<p><strong>मनी मुद्रा- </strong>व्यापार में इच्छित सफलता पाएंगे. सरलता से कार्य पूरे करेंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा. मेलजोल का प्रयास रहेगा. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. धैर्य व सूझबूझ बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. सोच बड़ी से काम लेंगे. पूर्वाग्रह से बचेंगे. आत्मनियंत्रण पर जोर बढ़ाएंगे. कार्य व्यवस्था पर बल बनाए रखेंगे.</p>

<p><strong>पर्सनल लाइफ-</strong> उच्च मनोबल से संबंधों में ऊर्जा भरेंगे. अपनों के मध्य प्रेम स्नेह रहेगा. प्रियजन विश्वास बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में रुचि रहेगी. अनदेखी से बचें. भावनात्मक संबंध संवरेंगे. भ्रमण मनोरंजन बनाए रखेंगे. संवाद में सजग रहेंगे. प्रस्ताव पाएंगे. मित्र मददगार होंगे.</p>

<p><strong>हेल्थ एंड लिविंग</strong>- परिस्थितियां का लाभ लेंगे. भव्यता में वृद्धि होगी. सुख सुविधाएं बढ़ाएंगे. खानपान आकर्षक होगा. सभी का सम्मान रखेंगे. साज सज्जा रखेंगे.</p>

<p><strong>फेवरेट नंबर- </strong>1 2 3 5 6 8</p>

<p><strong>फेवरेट कलर- </strong>पीतांबरी</p>

<p><strong>एलर्ट्स-</strong> स्पष्टवादी बने रहें. लापरवाही न बरतें. संतुलन रखें.</p>

