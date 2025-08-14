Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 14 August 2025: मूलांक 4 वाले रचनात्मकता पर बल रखेंगे, सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे

<p><strong>मूलांक 4:</strong> जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.</p>

<p><strong>नंबर 4- </strong>14 अगस्त 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 4 है. अंक 4 के लिए आज का दिन उन्नति की राह पर गतिशील बनाए रखने वाला है. करियर व्यापार में अच्छे परिणाम बने रहेंगे. इच्छित प्रभाव प्रदर्शन बनाए रखेंगे. रचनात्मकता पर बल रखेंगे. सबको जोड़कर चलेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. परिस्थितियां उत्साहजनक रहेंगी. अवसरों का लाभ लेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक मामले संवार पाएंगे. नियमों का पालन करेगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. लोगों से तालमेल बढ़ाएगे. लाभ प्रतिशत बेहतर होगा. कामकाजी परिणाम बनेंगे. राहु के <br />

अंक 4 के व्यक्ति की नजर तेज होती है. पहल का भाव रखते हैं. आज इन्हें सभी से संपर्क बढ़ाना है.</p>

<p><strong>मनी मुद्रा-</strong> करियर व्यापार में साथियों से तालमेल रहेगा. करियर व्यापार में गति रहेगी. सहज प्रयास रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्य के प्रति स्पष्टता रखेंगे. जिम्मेदारों और अनुभवियों का साथ रहेगा. कार्यगति सहज रहेगी. साझा प्रयासों में रुचि लेंगे. पेशेवर सजगता बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे.</p>

<p><strong>पर्सनल लाइफ-</strong> रिश्तों में अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे. भावुकता से दूर रहेंगे. परिवार का साथ रहेगा. सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. प्रेम में आस्था और विश्वास बनाए रहेंगे. पारिवारिक विषयों में संतुलन रखें. वाद विवाद से बचें. आपसी संवाद बढ़ाएं. संबंधों में सरलता बनाए रहेंगे. मित्रगण साथ समर्थन रखेंगे.</p>

<p><strong>हेल्थ एंड लिविंग-</strong> व्यक्तिगत प्रदर्शन अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व संवार पाएगा. योग व्यायाम बढ़ाएंगे. रुटीन संवारें. व्यवस्था पर ध्यान दें. स्वास्थ्य मध्यम रहेगा.</p>

<p><strong>फेवरेट नंबर-</strong> 1 4 5 6 7 8 </p>

<p><strong>फेवरेट कलर-</strong> सफेद चंदन</p>

<p><strong>एलर्ट्स-</strong> सजगता व सूझबूझ दिखाएं. सात्विकता पर जोर दें. धूर्त से बचें.</p>

---- समाप्त ----