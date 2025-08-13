Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 13 August 2025: मूलांक 8 वाले सेवाक्षेत्र में सफल होंगे, भेंट संवाद की कोशिश बनी रहेगी

<p><strong>मूलांक 8:</strong> जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है. </p>

<p><strong>नंबर 8-</strong> 13 अगस्त 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 3 है. अंक 8 के लिए आज का दिन सामान्य से शुभ प्रभाव का है. करियर कारोबार में प्रभावशाली रहेंगे. अपनों का साथ समर्थन पाएंगे. आत्मविश्वास बढ़ाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. घर में समय देंगे. धैर्य धर्म बनाए रखेंगे. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. तेजी से काम लेंगे. आर्थिक विषयों में लापरवाही से बचेंगे. कामकाज में सक्रियता बनाए रहें. खुशियां बढ़ी रहेंगी. शनि के अंक 8 के व्यक्ति समाज के निचले तबके के लोगों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखता है. सेवाभावी व सक्रिय होता है. आज इन्हें संतुलन और सामंजस्य रखना है. पेशेवर लाभ सहज रहेगा. मित्रों मनोबल बढ़ाएंगे. समझ को बल मिलेगा.</p>

<p><strong>मनी मुद्रा- </strong>विभिन्न कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. सेवाक्षेत्र में सफल होंगे. आर्थिक वाणिज्यिक मामलों को आगे बढ़ाएंगे. पेशेवरता में विश्वास बनाए रखेंगे. आर्थिक सक्रियता बनी रहेगी. कार्य व्यापार में नियम रखेंगे. अपेक्षानुसार प्रदर्शन बना रहेगा. सभी को प्रभावित करेंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. मितभाषी रहेंगे.</p>

<p><strong>पर्सनल लाइफ-</strong> घर परिवार को जोडे रख़ने पर जोर होगा. भेंट संवाद की कोशिश बनी रहेगी. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. स्नेह को बल मिलेगा. संबंधों में सहज रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बने रहेंगे. मित्रों के साथ पाएंगे. जिद दिखावा व लापरवाही से बचें.</p>

<p><strong>हेल्थ एंड लिविंग-</strong> वाणी व्यवहार में मधुरता रहेगी. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. अनुभव पर भरोसा बना रहेगा. संवार पर ध्यान देंगे. संसाधन बढ़ेंगे. स्वास्थ सामान्य रहेगा.</p>

<p><strong>फेवरेट नंबर- </strong> 1 2 3 4 5 8</p>

<p><strong>फेवरेट कलर-</strong> समुद्री</p>

<p><strong>एलर्ट्स-</strong> सकारात्मकता बनाए रखें. सीख सलाह पर जोर रखें. अहंकार से बचें.</p>

