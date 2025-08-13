Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 13 August 2025: मूलांक 7 वाले सभी से तालमेल संवारेंगे, लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा

<p><strong>मूलांक 7:</strong> जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है. </p>

<p><strong>नंबर 7- </strong>13 अगस्त 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 7 के लिए चहुंओर अनुकूलन बनाए रखने वाला है. विभिन्न विषय पक्ष में बने रहेंगे. अपनों से संबंध संवारेंगे. निजी विषयों पर ध्यान देंगे. तथ्यों पर जोर रखेंगे. अधिकारियों से तालमेल बनाए रहें. विनय विवेक से काम लेंगे. व्यक्तिगत मामले प्रभावी बनेंगे. नीति नियम निरंतरता बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्टता लाएंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति वार्ता में सहजता बनाए रखते हैं. स्वयं संतुलित और सामर्थ्यशाली होते हैं. आज इन्हें रुटीन व निरंतरता पर जोर बना रखना है. अंकुश बढ़़ाएंगे. समर्पण की भावना बढ़ाएंगे. सहज प्रदर्शन करते रहेंगे. सेवा क्षेत्र में सफल होंगे. टीम भावना पर बल देंगे.</p>

<p><strong>मनी मुद्रा- </strong>कामकाज में सफलता प्रतिशत बढ़ा रहेगा. करियर व्यापार में विविध प्रयास बनाए रखेंगे. नकारात्मक चर्चाओं से दूर रहेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. सभी से तालमेल संवारेंगे. लाभ पर फोकस बनाए रहेंगे. प्रलोभन में आने से बचेंगे. तैयारी पर ध्यान देंगे. नियमितता निरंतरता रखेंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे.</p>

<p><strong>पर्सनल लाइफ-</strong> रिश्तों में गतिशीलता बनाए रखेंगे. घर में अनुशासन बढ़ाएंगे. प्रियजनों की खुशी व सम्मान बनाए रखेंगे. धैर्य दिखाएंगे. प्रिय प्रसन्न रहेंगे. बात कहने में जल्दबाजी नहीं करेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. जल्द भरोसे में आने से बचें. बहकावे में नहीं आएंगे.</p>

<p><strong>हेल्थ एंड लिविं</strong>ग- भावनात्मकता बढ़ेगी. अनुभव का लाभ मिलेगा. कर्मठता रखेंगे. घर में अनुकूलन रहेगा. व्यक्त्तित्व अच्छा रहेगा. नियमों पर जोर रखेंगे. खानपान संवारें.<br />

<br />

<strong>फेवरेट नंबर- </strong>1 2 3 4 5 7</p>

<p><strong>फेवरेट कलर-</strong> लहसुनिया</p>

<p><strong>एलर्ट्स-</strong> सामंजस्य बनाए रहें. तर्कशील रहें. उधार न करें. उतावली से बचें.</p>

