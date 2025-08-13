Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 13 August 2025: मूलांक 5 वाले आर्थिक वाणिज्यिक प्रयास बढ़ाएंगे, अपनों का समर्थन पाएंगे

<p><strong>मूलांक 5:</strong> जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.</p>

<p><strong>नंबर 5- </strong>13 अगस्त 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 5 के लिए हितवृद्धि बनाए रखने वाला है. अच्छे समय का लाभ उठाने की कोशिश बनाए रखें. कार्य व्यापार में सफलता प्रतिशत संवार पर रहेगा. साझा प्रयास हितकर रहेंगे. मित्र संबंधों में ऊर्जा भरेंगे. विभिन्न विषयों में समन्वय बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम बल पाएगा. पद प्रतिष्ठा पर जोर रखेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्तियों में डाटा एनालिसिस अच्छी क्षमता होती है. पेशेवरों से काम निकालने में तेज होते हैं. आज इन्हें सक्रियता बढ़ाना है. सभी से सामंजस्य बनाए रखना है. वाणिज्यिक गतिविधियां पक्ष में रहेंगी. निजी विषयों पर ध्यान देंगे. विविध मामले पक्ष में बने रहेंगे.</p>

<p><strong>मनी मुद्रा-</strong> लाभ संवारने की कोशिशों को बनाए रखेंगे. सकारात्मक प्रस्ताव मिलेंगे. नौकरीपेशा प्रभावी रहेंगे. समकक्षों का सहयोग रहेगा. आर्थिक वाणिज्यिक प्रयास बढ़ाएंगे. बढत पर बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुभव का फायदा उठाएंगे. प्रदर्शन संवार पर बना रहेगा. व्यवसाय में गतिशीलता रहेगी. व्यवस्था पर जोर देंगे.</p>

<p><strong>पर्सनल लाइफ-</strong> पारिवारिक मामलों में सरलता बढ़ाएंगे. अपनों का समर्थन पाएंगे. चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. उचित निर्णय लेंगे. सजगता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत मामलों में सहयोग की भावना रखेंगे. प्रेम संबंध सुमधुर रहेंगे. करीबियों से तालमेल रखेंगे. प्रियजनों से तर्क बहस से बचेंगे.</p>

<p><strong>हेल्थ एंड लिविंग- </strong>आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. उत्साह बनाए रखेंगे. वातावरण सुखद रहेगा. संसाधनों पर ध्यान देंगे. सबसे बनाकर चलेंगे. अहंकार में नहीं आएंगे. वचन निभाएंगे. स्वास्थ्य <br />

सहज रहेगा.</p>

<p><strong>फेवरेट नंबर- </strong> 1 2 3 4 5 6 8</p>

<p><strong>फेवरेट कलर-</strong> हरा</p>

<p><strong>एलर्ट्स-</strong> सूझबूझ व स्पष्टता रखें. झूठ एवं प्रलोभन में न आएं.</p>

---- समाप्त ----