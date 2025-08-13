scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 13 August 2025: मूलांक 4 वाले लोभ प्रलोभन से बचेंगे, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 13 August 2025: घर परिवार में हर्ष आनंद बनाए रखेंगे. सभी से मेलजोल के प्रयास बनाए रहेंगे. व्यवस्थागत कार्यों पर ध्यान देंगे. अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी.

<p><strong>मूलांक 4:</strong> जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.&nbsp;</p>

<p><strong>नंबर 4- </strong>13 अगस्त 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 3 है. अंक 4 के लिए आज का दिन सुख संवृद्धि बनाए रखेगा. घर परिवार में हर्ष आनंद बनाए रखेंगे. सभी से मेलजोल के प्रयास बनाए रहेंगे. व्यवस्थागत कार्यां पर ध्यान देंगे. अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. सूझबूझ संतुलन से आगे बढ़ेंगे. भावनात्मक विषयों में सकारात्मक निर्णय लेंगे. करीबियों से भेंट होगी. मेलजोल के अवसर बनेंगे. सुख सौख्य बना रहेगा. राहु के अंक 4 के व्यक्ति हर प्रकार के कार्य में सहज होते हैं. लाभ पर फोकस रखते हैं. आज इन्हें लोभ प्रलोभन में आने से बचना है. अड़चनें कम होंगी. सहकर्मियों का साथ रहेगा. लाभ और विस्तार पर ध्यान देंगे. बहस विवाद से बचें.</p>

<p><strong>मनी मुद्रा- </strong>करियर व्यापार में धूर्ता से सावधान रहें. सहजता से आगे बढ़ेंगे. संपर्क सामंजस्य बढ़ाएंगे. संपर्क का लाभ उठाएंगे. अनुभवियों से सलाह बनाए रखेंगे. बड़ों का सम्मान रखेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. वाणिज्यिक भेंटवार्ताओं में प्रभावशाली रहेंगे. सक्रियता बढ़ाएंगे. कार्य विस्तार का प्रयास बना रहेगा.</p>

<p><strong>पर्सनल लाइफ-</strong> स्वजनों के साथ सुख साझा करेंगे. परिजनों के साथ भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. मित्रों संग स्मरणीय पल बिताएंगे. रिश्तों में सामंजस्यता बनाए रखेंगे. परस्पर विश्वास को मजबूत बनाएंगे. सहज प्रस्ताव प्राप्त होंगे. बड़ों का आज्ञापाल रखेंगे. परस्पर खुशी बढ़ाएंगे. सहजता रखेंगे.</p>

<p><strong>हेल्थ एंड लिविंग- </strong>आपसी तालमेल बढ़ाएंगे. रुटीन संवारेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान पर फोकस रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. संतुलन मनोबल बना होगा.</p>

<p><strong>फेवरेट नंबर- </strong>1 2 3 4 5 6 7 &nbsp;</p>

<p><strong>फेवरेट कलर</strong>- ग्रे कलर</p>

<p><strong>एलर्ट्स- </strong>अहंकार भ्रम व बहकावे में न आएं. पूर्वाग्रह से बचें. विनम्र बढ़ाएं. स्वार्थ त्यागें.</p>

