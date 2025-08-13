Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 13 August 2025: मूलांक 3 वालों का उद्योग व्यवसाय संवारेंगा, आत्मविश्वास से आगे बढे़गे

<p><strong>मूलांक 3: </strong>जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है. </p>

<p><strong>नंबर 3- </strong>13 अगस्त 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 3 है. अंक 3 के लिए आज का दिन उन्नति के अवसर बनाए रखेगा. लाभ और विस्तार पर फोकस बढ़ाए रखेंगे. करियर कारोबार में सफलता का प्रतिशत संवरेगा. आर्थिक अनुकूलत बनी रहेगी. लक्ष्य पाने में सहज अनुभव करेंगे. व्यवसायिक परिणाम स्तरीय रहेंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. परस्पर विश्वास जीतेंगे. उचित प्रस्ताव पाएंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति ज्ञान की खोज में निरंतर बने रहते हैं. जिज्ञासु व प्रयोगधर्मी होते हैं. अपेक्षित सफलता के लिए प्रयास बनाए रखते हैं. निययों का पालन करते हैं. आज इन्हें व्रत संकल्प रखना है. व्यवस्था को बल देंगे. सक्रियता रहेगी. सबका ख्याल रखेंगे.</p>

<p><strong>मनी मुद्रा-</strong> कामकाज में लाभ बढ़त पर बना रहेगा. उद्योग व्यवसाय संवारेंगे. करियर व्यापार में वृद्धि बनी रहेगी. अनुकूलता बढ़त पर बनाए रहेंगे. आकस्मिक अवसर भुनाएंगे. विभिन्न मामलों में असर बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में सुधार होगा. पेशेवर आर्थिक मामलों में उम्मीद के अनुरूप रहेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढे़ंगे.</p>

<p><strong>पर्सनल लाइफ-</strong> प्रेम संबंधों में धैर्य व सहजता बनाकर चलेंगे. रिश्तों में विनम्रता बढ़ाएंगे. मन के मामलों में सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. करीबियों से भेंट होगी. परिचितों से जरूरी बात कहेंगे. फोकस बनाए रखेंगे. गंभीरता बनी रहेगी. पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. मित्र मददगार रहेंगे.</p>

<p><strong>हेल्थ एंड लिविंग- </strong>स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. अनुशासन बनाए रखेंगे. यात्रा की संभावना रहेगी. रहन सहन संवरेगा. संतुलित जोखिम उठाएंगे. शुभसंचार बना रहेगा.</p>

<p><strong>फेवरेट नंबर- </strong>1 2 3 6 7 9</p>

<p><strong>फेवरेट कलर-</strong> खाकी</p>

<p><strong>एलर्ट्स- </strong>धूर्त के बहकावे में आने से बचें. सामंजस्यता रखें. बड़प्पन बनाए रहें.</p>

